https://crimea.ria.ru/20250227/bereg-v-laspi-pod-sevastopolem-polnostyu-ochistili-ot-mazuta-1144519255.html

Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута

Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута

Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T12:53

2025-02-27T12:53

2025-02-27T12:53

ласпи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев.По его словам, уборку завершили за три дня. Всего с пляжа вывезли почти 70 тонн загрязненного мазутом грунта. Помогла морозная погода: мазут застыл, не растекся и не впитался. Пляж подсыпали мелкой морской галькой.Вместе с сотрудниками Спасательной службы очисткой береговой линии занимались специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, дополнительную технику выделила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовинуКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

ласпи

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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