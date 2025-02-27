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Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута
Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута
Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T12:53
2025-02-27T12:53
ласпи
севастополь
михаил развожаев
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новости севастополя
разлив нефтепродуктов в черном море
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев.По его словам, уборку завершили за три дня. Всего с пляжа вывезли почти 70 тонн загрязненного мазутом грунта. Помогла морозная погода: мазут застыл, не растекся и не впитался. Пляж подсыпали мелкой морской галькой.Вместе с сотрудниками Спасательной службы очисткой береговой линии занимались специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, дополнительную технику выделила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовинуКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
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РИА Новости Крым
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Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута

В Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута береговую линию - Развожаев

12:53 27.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевБухта Ласпи под Севастополем
Бухта Ласпи под Севастополем
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Берег в поселке Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутного загрязнения, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев.
"Акваторию бухты обследовали, там сейчас идеально чистая бирюзовая вода. Никаких следов мазута не обнаружено", - написал Развожаев в своем Telegram-канале .
По его словам, уборку завершили за три дня. Всего с пляжа вывезли почти 70 тонн загрязненного мазутом грунта. Помогла морозная погода: мазут застыл, не растекся и не впитался. Пляж подсыпали мелкой морской галькой.
Вместе с сотрудниками Спасательной службы очисткой береговой линии занимались специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, дополнительную технику выделила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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