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Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении. Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России 14 лет, был очень ответственным и мужественным человеком, честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, отметили в МЧС. У погибшего остались жена и двое детей.
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе

Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута на Кубани

17:21 28.02.2025 (обновлено: 17:29 28.02.2025)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСемен Луговой
Семен Луговой
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале.
"При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.
Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России 14 лет, был очень ответственным и мужественным человеком, честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, отметили в МЧС.
У погибшего остались жена и двое детей.
МЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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