https://crimea.ria.ru/20250228/vodolaz-mchs-pogib-vo-vremya-rabot-po-ochistke-dna-ot-mazuta-1144559460.html

Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе

Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе

Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T17:21

2025-02-28T17:21

2025-02-28T17:29

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении. Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России 14 лет, был очень ответственным и мужественным человеком, честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, отметили в МЧС. У погибшего остались жена и двое детей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)