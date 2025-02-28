https://crimea.ria.ru/20250228/vodolaz-mchs-pogib-vo-vremya-rabot-po-ochistke-dna-ot-mazuta-1144559460.html
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:21
2025-02-28T17:21
2025-02-28T17:29
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении. Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России 14 лет, был очень ответственным и мужественным человеком, честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, отметили в МЧС. У погибшего остались жена и двое детей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута на Кубани
17:21 28.02.2025 (обновлено: 17:29 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале.
"При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.
Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России 14 лет, был очень ответственным и мужественным человеком, честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, отметили в МЧС.
У погибшего остались жена и двое детей.