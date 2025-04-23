https://crimea.ria.ru/20250423/priznanie-kryma-i-seriya-zemletryaseniy-v-stambule--glavnoe-za-den-1145917125.html

Признание Крыма и серия землетрясений в Стамбуле – главное за день

Признание Крыма и серия землетрясений в Стамбуле – главное за день - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Признание Крыма и серия землетрясений в Стамбуле – главное за день

Президент России Владимир Путин обозначил три главных приоритета армии РФ, а российские военные продолжили разгром врага в зоне спецоперации. Вице-президент США РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T22:47

2025-04-23T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обозначил три главных приоритета армии РФ, а российские военные продолжили разгром врага в зоне спецоперации. Вице-президент США Джея Ди Вэнс анонсировал возможный выход США из переговорного процесса по Украине. Лидер США Дональд Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме. Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Почти 240 человек пострадали в результате серии землетрясений в Стамбуле. В Севастополе восемь детей пострадал в ДТП с автобусом. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал большие противодиверсионные учения и рассказал о подготовке к курортному сезону.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Приоритеты армии РФ и ее успехи в зоне СВОВажнейшие задачи в оборонной сфере России – создание лазерных комплексов, способных поражать широкий спектр целей – от беспилотников до самолетов и ракет. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседание Военно-промышленной комиссии. Среди приоритетов также завершение формирования орбитальных группировок и космических аппаратов различного назначения для ведения разведки и обеспечения устойчивой, непрерывной закрытой связи даже в условиях сложной помеховой обстановки и ведения боевых действий. Кроме того, он отметил, что обеспечение войск в зоне специальной военной операции вооружениями также остается безусловным приоритетом.Как сообщили в среду в Минобороны РФ, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. За сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков, десятки единиц полевой техники, станции РЭБ и склады боеприпасов. На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионам РФ, в том числе один – над Крымом.Переговорный процесс по УкраинеВице-президент США Джея ДиВэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с предложениями Вашингтона по прекращению украинского конфликта, то США выйдут из переговорного процесса, сообщило агентство Bloomberg. В Москве не расценивают слова Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.Тем временем переговоры в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран и украинской стороны, которые должны были состоятся 23 апреля, сорвались. Главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Вопрос признания КрымаСША недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила в среду газета The Washington Post. Позже президент США Дональд Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По его словам, ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну уже через несколько лет.Параллельно педставитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.Признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" выразил глава Госсовета республики Владимир Константинов.Первый полет SJ-100 "Суперджет"Третий полностью отечественный самолет SJ-100 "Суперджет" начал летные испытания в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации Ростех. На лайнере заменили около 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент – двигатели. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна. Кроме того, в рамках импортозамещения "Суперджет" оснастили отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими.Землетрясения в СтамбулеВ среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. В результате пострадали почти 240 человек. Пострадавшие в больницах, угроза их жизни отсутствует, сообщили в среду в администрации провинции Стамбул. Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".ДТП с автобусом в СевастополеВ Севастополе восемь детей пострадали и госпитализированы в результате столкновения автобуса и легкового авто. Авария произошла в среду днем на улице Гоголя. Перевозивший группу детей автобус попал в ДТП. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры.Учения от Феодосии до ФоросаБлокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, проинформировал в среду глава республики Сергей Аксенов. На эту дату намечены учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур. Тренировочные мероприятия будут проводиться с 9 до 15 часов.Курортный сезон в КрымуВ Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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