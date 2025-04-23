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Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине
Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине
США впервые за три года провели прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту, что позволило Вашингтону лучше понять позицию Москвы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T18:16
2025-04-23T18:16
марко рубио
новости
сша
россия
переговоры
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США впервые за три года провели прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту, что позволило Вашингтону лучше понять позицию Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press.По его словам, Соединенные Штаты на данном этапе оценивают степень расхождения между позициями России и Украины. Госсекретарь не исключил, что разногласия могут оказаться слишком глубоким, и в этом случае Вашингтон может изменить приоритеты."Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и движемся недостаточно активно, возможно, нам придется переключиться на другие приоритеты, потому что в мире происходит много важных событий. Это не наша война. Не мы начали эту войну", – заявил Рубио.Ранее стало известно, что переговоры по Украине на уровне министров иностранных дел в Лондоне были отложены. Вместо глав МИД в переговорах примут участие представители более низкого уровня. По данным Sky News, главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф ПентагонаЕврокомиссия выступила против признания Крыма российскимВашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий
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марко рубио, новости, сша, россия, переговоры, политика, украина
Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине

США вникли в позицию России после переговоров – Рубио

18:16 23.04.2025
 
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США впервые за три года провели прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту, что позволило Вашингтону лучше понять позицию Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press.
"Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания", – объяснил Рубио.
По его словам, Соединенные Штаты на данном этапе оценивают степень расхождения между позициями России и Украины. Госсекретарь не исключил, что разногласия могут оказаться слишком глубоким, и в этом случае Вашингтон может изменить приоритеты.
"Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и движемся недостаточно активно, возможно, нам придется переключиться на другие приоритеты, потому что в мире происходит много важных событий. Это не наша война. Не мы начали эту войну", – заявил Рубио.
Ранее стало известно, что переговоры по Украине на уровне министров иностранных дел в Лондоне были отложены. Вместо глав МИД в переговорах примут участие представители более низкого уровня. По данным Sky News, главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
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