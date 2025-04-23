https://crimea.ria.ru/20250423/po-zovu-serdtsa-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-spetsoperatsii-1145915311.html
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2025
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T19:51
2025-04-23T19:51
2025-04-23T19:51
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
герои сво
новости сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Калашников родился и вырос в Севастополе. Окончил Харьковское высшее военное танковое училище, после службы вернулся жить в родной город, затем уехал защищать жителей Луганщины, в 2022 году встал в ряды добровольческого формирования БАРС, а в 2023 подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону спецоперации в одно из подразделений морской пехоты.Умело командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные командованием задачи. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб при освобождении территории Курской области, рассказал губернатор.Денис Капранов родился и вырос в Твери, окончил школу милиции. Находясь на службе в полиции, выезжал в "горячие точки" на Северном Кавказе. В 2021 году также по контракту с Минобороны попал в одну из частей Севастополя, с первых дней спецоперации выполнял задачи на самых сложных направлениях, куда командование направляло его подразделение. Также награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, герои сво, новости сво, память, утраты
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации
Севастополь простился с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь командира взвода, гвардии капитана Сергея Михайловича Калашникова и водителя, рядового Дениса Анатольевича Капранова. Вечная память нашим героям", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сергей Калашников родился и вырос в Севастополе. Окончил Харьковское высшее военное танковое училище, после службы вернулся жить в родной город, затем уехал защищать жителей Луганщины, в 2022 году встал в ряды добровольческого формирования БАРС, а в 2023 подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону спецоперации в одно из подразделений морской пехоты.
Умело командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные командованием задачи. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб при освобождении территории Курской области, рассказал губернатор.
Денис Капранов родился и вырос в Твери, окончил школу милиции. Находясь на службе в полиции, выезжал в "горячие точки" на Северном Кавказе. В 2021 году также по контракту с Минобороны попал в одну из частей Севастополя, с первых дней спецоперации выполнял задачи на самых сложных направлениях, куда командование направляло его подразделение. Также награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб в бою на Херсонском направлении.