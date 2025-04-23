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По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2025
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T19:51
2025-04-23T19:51
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Калашников родился и вырос в Севастополе. Окончил Харьковское высшее военное танковое училище, после службы вернулся жить в родной город, затем уехал защищать жителей Луганщины, в 2022 году встал в ряды добровольческого формирования БАРС, а в 2023 подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону спецоперации в одно из подразделений морской пехоты.Умело командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные командованием задачи. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб при освобождении территории Курской области, рассказал губернатор.Денис Капранов родился и вырос в Твери, окончил школу милиции. Находясь на службе в полиции, выезжал в "горячие точки" на Северном Кавказе. В 2021 году также по контракту с Минобороны попал в одну из частей Севастополя, с первых дней спецоперации выполнял задачи на самых сложных направлениях, куда командование направляло его подразделение. Также награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
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РИА Новости Крым
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4.7
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, герои сво, новости сво, память, утраты
По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации

Севастополь простился с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым

19:51 23.04.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь командира взвода, гвардии капитана Сергея Михайловича Калашникова и водителя, рядового Дениса Анатольевича Капранова. Вечная память нашим героям", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сергей Калашников родился и вырос в Севастополе. Окончил Харьковское высшее военное танковое училище, после службы вернулся жить в родной город, затем уехал защищать жителей Луганщины, в 2022 году встал в ряды добровольческого формирования БАРС, а в 2023 подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону спецоперации в одно из подразделений морской пехоты.
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Калашников
Сергей Калашников
© Telegram Михаил Развожаев
Сергей Калашников
Умело командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные командованием задачи. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб при освобождении территории Курской области, рассказал губернатор.
Денис Капранов родился и вырос в Твери, окончил школу милиции. Находясь на службе в полиции, выезжал в "горячие точки" на Северном Кавказе. В 2021 году также по контракту с Минобороны попал в одну из частей Севастополя, с первых дней спецоперации выполнял задачи на самых сложных направлениях, куда командование направляло его подразделение. Также награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевДенис Капранов
Денис Капранов
© Telegram Михаил Развожаев
Денис Капранов
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