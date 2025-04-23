https://crimea.ria.ru/20250423/po-zovu-serdtsa-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-spetsoperatsii-1145915311.html

По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации

По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2025

По зову сердца: Севастополь простился с героями спецоперации

В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T19:51

2025-04-23T19:51

2025-04-23T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими с героями спецоперации Сергеем Калашниковым и Денисом Капрановым. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Калашников родился и вырос в Севастополе. Окончил Харьковское высшее военное танковое училище, после службы вернулся жить в родной город, затем уехал защищать жителей Луганщины, в 2022 году встал в ряды добровольческого формирования БАРС, а в 2023 подписал контракт с Минобороны РФ и направился в зону спецоперации в одно из подразделений морской пехоты.Умело командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные командованием задачи. Был награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб при освобождении территории Курской области, рассказал губернатор.Денис Капранов родился и вырос в Твери, окончил школу милиции. Находясь на службе в полиции, выезжал в "горячие точки" на Северном Кавказе. В 2021 году также по контракту с Минобороны попал в одну из частей Севастополя, с первых дней спецоперации выполнял задачи на самых сложных направлениях, куда командование направляло его подразделение. Также награжден государственными и ведомственными наградами. Геройски погиб в бою на Херсонском направлении.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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