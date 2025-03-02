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Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T09:02
2025-03-02T09:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри, цитирует главу региона Сергея Аксенова РИА Новости.По словам главы Крыма, уже в текущем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное), которая начинается у трассы "Таврида". Первый этап полностью готов. Дорога позволит туристам ехать к южнобережью по сокращенному пути, не заезжая в городскую черту Симферополя. Стоимость проекта - 32 миллиарда рублей.В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле города Судак. Протяженность всего объекта – около 32 километров, стоимость – более 23,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона.Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта (через плато Ай-Петри). Будут построены объезд международного детского центра "Артек", а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.Еще один проект - строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – поселок Новый Свет протяженностью свыше шести километров (горный серпантин) со сроками реализации в 2027–2029 годах. На эти цели потребуется порядка семи миллиардов рублей, отметил глава региона.Ранее Аксенов сообщил, что принято решение о строительстве в 2027-2030 годах съезда с трассы "Таврида" от Белогорска к селу Приветное на побережье через горную гряду, стоимость работ составит 35 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, дороги крыма, крым, новости крыма
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму

Аксенов: дороги от трассы "Таврида" к побережью будут построены до 2030 года

09:02 02.03.2025 (обновлено: 09:34 02.03.2025)
 
© Компания "ВАД"Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
© Компания "ВАД"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри, цитирует главу региона Сергея Аксенова РИА Новости.
По словам главы Крыма, уже в текущем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное), которая начинается у трассы "Таврида". Первый этап полностью готов. Дорога позволит туристам ехать к южнобережью по сокращенному пути, не заезжая в городскую черту Симферополя. Стоимость проекта - 32 миллиарда рублей.
В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле города Судак. Протяженность всего объекта – около 32 километров, стоимость – более 23,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона.
Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта (через плато Ай-Петри). Будут построены объезд международного детского центра "Артек", а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.
Еще один проект - строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – поселок Новый Свет протяженностью свыше шести километров (горный серпантин) со сроками реализации в 2027–2029 годах. На эти цели потребуется порядка семи миллиардов рублей, отметил глава региона.
Ранее Аксенов сообщил, что принято решение о строительстве в 2027-2030 годах съезда с трассы "Таврида" от Белогорска к селу Приветное на побережье через горную гряду, стоимость работ составит 35 миллиардов рублей.
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