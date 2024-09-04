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Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
Только от болезней из-за загрязнений окружающей среды в результате войны в Сирии умерли более 100 тысяч человек и продолжают погибать – экология страны требует... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T22:10
2024-09-04T22:22
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Только от болезней из-за загрязнений окружающей среды в результате войны в Сирии умерли более 100 тысяч человек и продолжают погибать – экология страны требует восстановления с участием ученых, и Сирийская Арабская Республика (САР) рассчитывает в этом на помощь России, в частности, экспертов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) по итогам знаковых решений, принятых в Севастополе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сказала декан факультета технической инженерии Университета Алеппо (Сирия), доктор Нахед Фархуд.Своими надеждами на то, что природа Сирии, чрезвычайно пострадавшая от войны, а вместе с ней и нормальные условия для жизни людей будут восстановлены, доктор Фархуд поделилась после круглого стола "Экологическая безопасность постконфликтных зон".Мероприятие прошло в рамках III Международной конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которую организовал в Севастополе ИнБЮМ.По ее словам, проведенные в 2023 году исследования показали, что концентрация тяжелых металлов в почве в САР стала на 1000–2000% выше довоенного уровня."Содержание твердых частиц в воздухе выросло на 150%. Лес в стране пострадал на 60%, а сельскохозяйственные земли – на 75%", – добавила сирийский ученый.И подчеркнула, что из-за колоссальных загрязнений окружающей среды в стране стали распространяться различные эпидемиологические заболевания, от которых уже умерли около 100 тысяч человек.Сирийский эксперт выразила надежду на то, что созданный ИнБЮМ международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных территорий будет способствовать их скорейшему решению благодаря кооперации ученых из России и других стран.Ранее сообщалось, что в Севастополе по итогам круглого стола "Экологическая безопасность постконфликтных зон", прошедшего в рамках III Международной конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" создан международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных и конфликтных территорий.В концепции совета сказано, что несмотря на накопленный региональный опыт решения таких проблем, их "масштаб и сложность беспрецедентны". Особо отмечается затяжной характер ряда конфликтов на Ближнем Востоке, а также в Западной и Восточной Африке, которые длятся десятилетиями.Как рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов, специалисты института уже работали в Сирии в экспедиции на реке Эль-Аси (Оронт), и уже есть три договора с университетами САР, но по направлению исследований именно постконфликтных территорий российские ученые с сирийскими коллегами еще не взаимодействовали. Но еще до конца конференции, которая завершает работу 7 сентября, специалисты ИнБЮМ пообщаются с представителями делегации из Сирии "по конкретным проектам и предложениям, с которыми те прибыли в Севастополь, отметил он.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу Только начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инбюм, крым, севастополь, новости крыма, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, сирия, сотрудничество
Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны

Ученые из Крыма примут участие в восстановлении пострадавшей из-за войны природы Сирии

22:10 04.09.2024 (обновлено: 22:22 04.09.2024)
 
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Освобожденная от боевиков древняя часть Пальмиры - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Только от болезней из-за загрязнений окружающей среды в результате войны в Сирии умерли более 100 тысяч человек и продолжают погибать – экология страны требует восстановления с участием ученых, и Сирийская Арабская Республика (САР) рассчитывает в этом на помощь России, в частности, экспертов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) по итогам знаковых решений, принятых в Севастополе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сказала декан факультета технической инженерии Университета Алеппо (Сирия), доктор Нахед Фархуд.
Своими надеждами на то, что природа Сирии, чрезвычайно пострадавшая от войны, а вместе с ней и нормальные условия для жизни людей будут восстановлены, доктор Фархуд поделилась после круглого стола "Экологическая безопасность постконфликтных зон".
Мероприятие прошло в рамках III Международной конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которую организовал в Севастополе ИнБЮМ.

"Я очень рада участвовать в этом мероприятии. У нас с российским народом дружба на протяжении многих лет. И для нас очень важна эта тема, так как Сирия пострадала от войны. Много исторических мест очень важно восстановить. Помимо этого, из-за войны мы получили загрязнение экологии. Появилось много заболеваний и люди умирают", – поделилась доктор Фархуд.

По ее словам, проведенные в 2023 году исследования показали, что концентрация тяжелых металлов в почве в САР стала на 1000–2000% выше довоенного уровня.
"Содержание твердых частиц в воздухе выросло на 150%. Лес в стране пострадал на 60%, а сельскохозяйственные земли – на 75%", – добавила сирийский ученый.
И подчеркнула, что из-за колоссальных загрязнений окружающей среды в стране стали распространяться различные эпидемиологические заболевания, от которых уже умерли около 100 тысяч человек.
"И сегодня более чем половина населения Сирии испытывает острую нехватку питьевой воды из-за загрязнения водоемов и разрушения водопроводных систем", – отметила доктор Фархуд.
Сирийский эксперт выразила надежду на то, что созданный ИнБЮМ международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных территорий будет способствовать их скорейшему решению благодаря кооперации ученых из России и других стран.
Ранее сообщалось, что в Севастополе по итогам круглого стола "Экологическая безопасность постконфликтных зон", прошедшего в рамках III Международной конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" создан международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных и конфликтных территорий.
В концепции совета сказано, что несмотря на накопленный региональный опыт решения таких проблем, их "масштаб и сложность беспрецедентны". Особо отмечается затяжной характер ряда конфликтов на Ближнем Востоке, а также в Западной и Восточной Африке, которые длятся десятилетиями.
"Необходимость в создании специализированной платформы для рассмотрения экологических аспектов постконфликтных и конфликтных территорий очевидна. Научный совет призван восполнить этот пробел", – говорится в документе.
Как рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов, специалисты института уже работали в Сирии в экспедиции на реке Эль-Аси (Оронт), и уже есть три договора с университетами САР, но по направлению исследований именно постконфликтных территорий российские ученые с сирийскими коллегами еще не взаимодействовали. Но еще до конца конференции, которая завершает работу 7 сентября, специалисты ИнБЮМ пообщаются с представителями делегации из Сирии "по конкретным проектам и предложениям, с которыми те прибыли в Севастополь, отметил он.
III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.
В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.
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