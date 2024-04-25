https://crimea.ria.ru/20240425/siriya-v-briks-v-mid-rf-otsenili-perspektivu-1136856191.html
Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу
Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу
Желание Сирии присоединиться к БРИКС Россия приветствует и окажет этому содействие. Об этом в международном пресс-центре "России сегодня" заявил замминистра... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:05
2024-04-25T17:05
2024-04-25T17:16
брикс
сирия
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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сергей рябков
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дамаск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Желание Сирии присоединиться к БРИКС Россия приветствует и окажет этому содействие. Об этом в международном пресс-центре "России сегодня" заявил замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.Накануне на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что присоединение республики к БРИКС+ стоит на повестке дня властей САР.По словам Рябкова, такой интерес к БРИКС со стороны Сирии Российская Федерация может только приветствовать по ряду причин. В том числе потому, что это доказывает, что деятельность объединения привлекает к себе все больше внимания и список тех, кто интересуется таким сотрудничеством, обещает только расти.По словам российского дипломата, "уже сформировалась очередь на вступление в БРИКС": о своем желании быть в объединении заявили уже более 30 государств. При этом заявки делаются в разных формах: это письменные и устные обращения, "в том числе на высоком уровне", отметил Рябков. И заявление сирийского посла, по его словам, можно отнести к последним – наиболее значимым."Заявление господина посла, разумеется, это тоже сигнал очень значимый и официальный. Мы будем отрабатывать эту ситуацию в более широком контексте. Обсуждение того, что будет происходить дальше по теме расширения и формирования категорий партнеров. Но, разумеется, принимая в расчет особое отношение, которое на протяжении длительного времени связывают Москву и Дамаск", – заключил представитель МИД РФ.Рябков также подчеркнул, что "с присоединением к БРИКС пяти новобранцев" задача по их плавному вхождению "во все механизмы и ткань сотрудничества" стала одной из ключевых для России, которая переняла эстафету председательства в 2024 году.И это председательство, подчеркнул он, "набирает обороты: состоялось несколько десятков мероприятий", которые идут по трем основным трекам сотрудничества: "политика и безопасность", "экономика и финансы", "культурные и гуманитарные контакты". При этом объединением "взят курс на развитие диалога и координации участников БРИКС по наиболее актуальным вопросам в повестке дня", что происходит на разных площадках, включая ООН.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса" Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, сирия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, сергей рябков, мнения, дамаск
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Желание Сирии присоединиться к БРИКС Россия приветствует и окажет этому содействие. Об этом в международном пресс-центре "России сегодня" заявил замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
Накануне на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что присоединение республики к БРИКС+ стоит на повестке дня властей САР.
По словам Рябкова, такой интерес к БРИКС со стороны Сирии Российская Федерация может только приветствовать по ряду причин. В том числе потому, что это доказывает, что деятельность объединения привлекает к себе все больше внимания и список тех, кто интересуется таким сотрудничеством, обещает только расти.
"Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения", – сказал Рябков.
По словам российского дипломата, "уже сформировалась очередь на вступление в БРИКС": о своем желании быть в объединении заявили уже более 30 государств. При этом заявки делаются в разных формах: это письменные и устные обращения, "в том числе на высоком уровне", отметил Рябков. И заявление сирийского посла, по его словам, можно отнести к последним – наиболее значимым.
"Заявление господина посла, разумеется, это тоже сигнал очень значимый и официальный. Мы будем отрабатывать эту ситуацию в более широком контексте. Обсуждение того, что будет происходить дальше по теме расширения и формирования категорий партнеров. Но, разумеется, принимая в расчет особое отношение, которое на протяжении длительного времени связывают Москву и Дамаск", – заключил представитель МИД РФ.
Рябков также подчеркнул, что "с присоединением к БРИКС пяти новобранцев" задача по их плавному вхождению "во все механизмы и ткань сотрудничества" стала одной из ключевых для России, которая переняла эстафету председательства в 2024 году.
И это председательство, подчеркнул он, "набирает обороты: состоялось несколько десятков мероприятий", которые идут по трем основным трекам сотрудничества: "политика и безопасность", "экономика и финансы", "культурные и гуманитарные контакты".
При этом объединением "взят курс на развитие диалога и координации участников БРИКС по наиболее актуальным вопросам в повестке дня", что происходит на разных площадках, включая ООН.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.
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