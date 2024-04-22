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Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая
Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая
Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично и всесторонне развиваться. Об этом заявил глава МИД России... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T13:52
2024-04-22T13:52
сергей лавров
китай
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично и всесторонне развиваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лаврова на заседании Совета глав субъектов РФ при российском внешнеполитическом ведомстве.В частности, по словам министра, важнейшая часть отношений - внешнеполитическая координация, в основе которой лежат совпадения и значительная близость по ключевым вопросам в международной повестке. Что касается торгово- экономического сотрудничества - несмотря на попытки коллективного Запада "ставить палки в колеса" произошла практически полная дедолларизация двусторонних российско-китайских экономических связей, отметил Лавров."Поступательно продвигается взаимодействие в энергетике, растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок, осуществляются совместные проекты в инвестиционной, промышленной, гуманитарной, образовательной, культурной сферах. Взаимная выгода ощущается с двух сторон", - добавил он.Также глава МИД РФ анонсировал государственный визит президента Росси Владимира Путина в Китай, который, по его словам, станет главным событием текущего года. В октябре глава КНР Си Цзиньпин прибудет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - ПутинПутин оценил мирные предложения Китая по УкраинеВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
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сергей лавров, китай, россия, политика, внешняя политика, экономика, новости
Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая

Российско-китайские отношения переживают лучший период в истории - Лавров

13:52 22.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично и всесторонне развиваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лаврова на заседании Совета глав субъектов РФ при российском внешнеполитическом ведомстве.
"Эти отношения продолжают динамично и всесторонне развиваться, демонстрируют высокую прочность и способность адаптироваться к быстро изменяющимся реалиям. Мы с китайскими друзьями едины в том, то наши связи находятся на беспрецедентно высоком уровне, переживают лучший период в своей истории", - заявил Лавров.
В частности, по словам министра, важнейшая часть отношений - внешнеполитическая координация, в основе которой лежат совпадения и значительная близость по ключевым вопросам в международной повестке. Что касается торгово- экономического сотрудничества - несмотря на попытки коллективного Запада "ставить палки в колеса" произошла практически полная дедолларизация двусторонних российско-китайских экономических связей, отметил Лавров.
"Поступательно продвигается взаимодействие в энергетике, растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок, осуществляются совместные проекты в инвестиционной, промышленной, гуманитарной, образовательной, культурной сферах. Взаимная выгода ощущается с двух сторон", - добавил он.
Также глава МИД РФ анонсировал государственный визит президента Росси Владимира Путина в Китай, который, по его словам, станет главным событием текущего года. В октябре глава КНР Си Цзиньпин прибудет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.
Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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