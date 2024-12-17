Рейтинг@Mail.ru
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241217/stolknulsya-s-dvumya-mashinami-i-vekhal-v-stolb--smertelnoe-dtp-na-kubani-1142700411.html
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T22:05
2024-12-17T22:05
кубань
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142700296_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_32a1128ae26342182c5375bc1384a825.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла во вторник в Северском районе около 18:40. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142700296_141:0:1045:678_1920x0_80_0_0_5e266c024bd0eb45ff99b6e5ea4fdf18.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани

На Кубани при столкновении с двумя машинами и столбом погиб водитель кроссовера

22:05 17.12.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза в Северском районе Краснодарского края
Смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза в Северском районе Краснодарского края
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что авария произошла во вторник в Северском районе около 18:40. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.
"После этого кроссовер отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Mercedes-Benz и, продолжив движение, врезался в опору ЛЭП. Водитель Toyota погиб на месте", - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району подполковник полиции Олег Ложаев.
На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте
23:16Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день
22:51Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе
22:29Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
22:05Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
21:41В МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова
21:26Новый молодежный парламент создадут в Крыму
21:05Беспилотник сбит над Воронежской областью
21:02Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО
20:49Север Крыма на сутки останется без воды
20:36Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
20:25Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута
20:09В Керчи простились с двумя героями спецоперации
20:04На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута
19:43Цыган в Симферополе устроил стрельбу
19:33Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
19:24Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью
19:16Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
18:47В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
18:29Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
Лента новостейМолния