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Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани

Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T22:05

2024-12-17T22:05

2024-12-17T22:05

кубань

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла во вторник в Северском районе около 18:40. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости