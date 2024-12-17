https://crimea.ria.ru/20241217/stolknulsya-s-dvumya-mashinami-i-vekhal-v-stolb--smertelnoe-dtp-na-kubani-1142700411.html
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T22:05
2024-12-17T22:05
2024-12-17T22:05
кубань
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142700296_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_32a1128ae26342182c5375bc1384a825.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла во вторник в Северском районе около 18:40. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142700296_141:0:1045:678_1920x0_80_0_0_5e266c024bd0eb45ff99b6e5ea4fdf18.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости
Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
На Кубани при столкновении с двумя машинами и столбом погиб водитель кроссовера
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что авария произошла во вторник в Северском районе около 18:40. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.
"После этого кроссовер отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Mercedes-Benz и, продолжив движение, врезался в опору ЛЭП. Водитель Toyota погиб на месте", - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району подполковник полиции Олег Ложаев.
На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.