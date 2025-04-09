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ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока" - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока" - РИА Новости Крым, 09.04.2025
ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:45
2025-04-09T14:07
газопровод "турецкий поток"
министерство обороны рф
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
газоснабжение
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что станция с ежегодной мощностью перекачки более 31,5 миллиарда кубометров обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток".В МО констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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газопровод "турецкий поток", министерство обороны рф, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"

ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Турецкого потока" в Краснодарском крае

13:45 09.04.2025 (обновлено: 14:07 09.04.2025)
 
© Фото: "Турецкий поток"Трубы газопровода "Турецкий поток"
Трубы газопровода Турецкий поток
© Фото: "Турецкий поток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 23:38 минут 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено", – сказано в сообщении.
Уточняется, что станция с ежегодной мощностью перекачки более 31,5 миллиарда кубометров обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток".
"Кроме того, в 2:30 9 апреля ВСУ совершена атака с применением двух БПЛА на газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", – добавили в оборонном ведомстве.
В МО констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.
Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".
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