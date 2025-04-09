ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Турецкого потока" в Краснодарском крае
13:45 09.04.2025 (обновлено: 14:07 09.04.2025)
© Фото: "Турецкий поток"Трубы газопровода "Турецкий поток"
© Фото: "Турецкий поток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 23:38 минут 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено", – сказано в сообщении.
Уточняется, что станция с ежегодной мощностью перекачки более 31,5 миллиарда кубометров обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток".
"Кроме того, в 2:30 9 апреля ВСУ совершена атака с применением двух БПЛА на газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", – добавили в оборонном ведомстве.
В МО констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.
Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".
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