https://crimea.ria.ru/20250409/vsu-atakovali-stantsiyu-energosnabzheniya-turetskogo-potoka-1145543417.html

ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"

ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока" - РИА Новости Крым, 09.04.2025

ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"

ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:45

2025-04-09T13:45

2025-04-09T14:07

газопровод "турецкий поток"

министерство обороны рф

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

газоснабжение

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что станция с ежегодной мощностью перекачки более 31,5 миллиарда кубометров обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток".В МО констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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газопровод "турецкий поток", министерство обороны рф, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон)