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Корчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском

Корчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Корчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском

В Симферополе в субботу состоялся премьерный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", генеральным продюсером которого является... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T20:35

2025-04-26T20:35

2025-04-26T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу состоялся премьерный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", генеральным продюсером которого является российский журналист и общественный деятель Борис Корчевников. Он лично презентовал картину и пообщался с журналистами.Показ фильма прошел в зале Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского. Корчевников презентовал картину перед показом и обсудил ее после просмотра со зрителями.В свою очередь с журналистами продюсер поделился уверенностью в том, что все люди, которые пришли сегодня на премьеру, точно выйдут из этого зала "немного другими".Съемки фильма проходили в ключевых точках судьбы святителя – где святитель Лука лечил, проповедовал и переживал годы ссылок, оставляя память об истинном христианском милосердии и доблести врача от Бога. В числе таких знаковых мест: Москва, Тамбов, Красноярск, Ташкент, Андижан и Симферополь.По словам Корчевникова, работая над фильмом, съемочная группа пыталась "хотя бы приблизиться к тому, что чувствовал святой Лука", находясь в самых тяжелых северных условиях, в ссылке в Туруханске."Для этого мы поехали туда зимой, в январе. И это были реально самые сложные съемки. Техника отказывала. Как он там выживал, когда в окне вместо стекла была ледышка. Мы попробовали в этом фильме представить это", – поделился Корчевников.По его словам, анализируя весь путь, который прошел святитель, для себя он однозначно вынес главное, что его ведет теперь по жизни."Двадцать лет ссылок с перерывами, потеря и предательство близких людей, страшные картины из жизни, которые разворачивались на его глазах в стране... И из всего этого он говорит: "Я полюбил страдания и его очищающую силу". Наверное, именно это в жизни Святого Луки меня больше всего восхищает и направляет", – признался он.Присутствовавшая на премьере председатель наблюдательного совета "Русское единство" Елена Аксенова призналась, что в ее семье тоже есть интересные истории, связанные с обращением к Луке."Святитель Лука для Крыма – очень важная личность. Кроме того, что это святой, он еще и наш врач. До сих пор живы люди, которых крестил этот человек... Я ожидаю, что этот фильм сделает нас лучше", – сказала Аксенова.На премьере также побывали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, представители местной власти, общественных и религиозных организаций, студенты Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского.Премьерный показ фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский" в Севастополе пройдет завтра, 27 апреля, на Грифон-арене в музейно-храмовом комплексе "Новый Хероснес".Как уточнили в Крымской митрополии, картину подготовил Первый общественный православный телеканал "СПАС", и это первая кинолента, охватывающая всю грандиозную географию жизни святители Луки Крымского – "от Сибири до Крыма, от Средней Азии до мест его служения в архиерейском сане"."Лента раскрывает не только факты биографии, но и рассказывает о поразительных чудесах и исцелениях, совершающихся по молитвам святителю Луке и по сей день", – подчеркнули в пресс-службе Крымской митрополии.Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, один из самых почитаемых русских святых XX века. Выдающийся хирург и ученый, доктор медицины лауреат Сталинской премии, архиепископ Симферопольский и Крымский спели пожить и поработать более чем двадцати городах нашей страны. Сегодня мощи святителя Луки Крымского покоятся в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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