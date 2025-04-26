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Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день
Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На Южном берегу Крыма... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T21:59
2025-04-26T21:59
крым
курская область
землетрясение
новости
новости крыма
главное за день
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На Южном берегу Крыма произошла серия землетрясений, три из которых – в районе водопада Учан-Су. Президент США Дональд Трамп пригрозил России очередными санкциями. ФСБ задержала исполнителя теракта, в котором накануне погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Борис Корчевников презентовал фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский" в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Курская область полностью освобожденаНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Новая серия землетрясений в ЯлтеВ субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь. В комментарии РИА Новости Крым она уточнила, что три землетрясения произошли в районе водопада Учан-Су, самое сильное из которых фиксировали в 11:27 по московскому времени.Позже директор института Юрий Вольфман отметил, что в Ялте ощущали толчки потому, что, в отличие от предыдущей серии, три очага располагались на суше, "непосредственно под городской частью". Однако магнитуда не превышала 2 баллов и оснований ожидать чего-то большего нет, заверил он.Трамп вернулся к угрозам РоссииДональд Трамп в очередной раз пригрозил России, теперь банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин атаковать объектам инфраструктуры Украины. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social."Возможно, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" – написал Трамп.ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала МоскаликаПо данным ведомства, задержанный агент имеет вид на жительство на Украине. Под руководством украинских спецслужб, мужчина купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство и оставил автомобиль у подъезда дома в подмосковной Балашихе, где проживал генерал Ярослав Москалик, сообщили в ФСБ."При выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", – уточнили в ФСБ.Премьера фильма о святителе Луке в КрымуВ Симферополе в этот день прошел премьерный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", генеральным продюсером которого является российский журналист и общественный деятель Борис Корчевников. Он лично презентовал картину и после показа обсудил ее со зрителями.В Севастополе премьерный показ пройдет 27 апреля на Грифон-арене в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".
https://crimea.ria.ru/20250426/810-ya-brigada-chf-otlichilas-pri-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti--gerasimov-1145996006.html
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Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день

Полное освобождение Курской области и серия землетрясений в Ялте – главное за день

21:59 26.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На Южном берегу Крыма произошла серия землетрясений, три из которых – в районе водопада Учан-Су. Президент США Дональд Трамп пригрозил России очередными санкциями. ФСБ задержала исполнителя теракта, в котором накануне погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Борис Корчевников презентовал фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский" в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Курская область полностью освобождена

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
14:26
810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов

Новая серия землетрясений в Ялте

В субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь. В комментарии РИА Новости Крым она уточнила, что три землетрясения произошли в районе водопада Учан-Су, самое сильное из которых фиксировали в 11:27 по московскому времени.
Позже директор института Юрий Вольфман отметил, что в Ялте ощущали толчки потому, что, в отличие от предыдущей серии, три очага располагались на суше, "непосредственно под городской частью". Однако магнитуда не превышала 2 баллов и оснований ожидать чего-то большего нет, заверил он.
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
12:38
Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы

Трамп вернулся к угрозам России

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил России, теперь банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин атаковать объектам инфраструктуры Украины. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.
"Возможно, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" – написал Трамп.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время похорон папы римского в Ватикане
18:16
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом

ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика

По данным ведомства, задержанный агент имеет вид на жительство на Украине. Под руководством украинских спецслужб, мужчина купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство и оставил автомобиль у подъезда дома в подмосковной Балашихе, где проживал генерал Ярослав Москалик, сообщили в ФСБ.
"При выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", – уточнили в ФСБ.
Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
11:29
В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

Премьера фильма о святителе Луке в Крыму

В Симферополе в этот день прошел премьерный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", генеральным продюсером которого является российский журналист и общественный деятель Борис Корчевников. Он лично презентовал картину и после показа обсудил ее со зрителями.
В Севастополе премьерный показ пройдет 27 апреля на Грифон-арене в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".
Роспотребнадзор временно закрыл четыре ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
09:40
McDonald's хочет снова вернуться в Россию
 
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Заголовок открываемого материала
21:59Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день
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20:13Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу
19:51Голос Хрюши и Степаши: умерла актриса озвучки "Спокойной ночи, малыши"
19:33Евпатория взяла гран-при Всероссийской премии "Туристические города"
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18:59Когда жители Курской области смогут вернуться домой
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