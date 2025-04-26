https://crimea.ria.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-zemletryaseniya-v-yalte--glavnoe-za-den-1146008672.html

Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день

Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На Южном берегу Крыма... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T21:59

2025-04-26T21:59

2025-04-26T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На Южном берегу Крыма произошла серия землетрясений, три из которых – в районе водопада Учан-Су. Президент США Дональд Трамп пригрозил России очередными санкциями. ФСБ задержала исполнителя теракта, в котором накануне погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Борис Корчевников презентовал фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский" в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Курская область полностью освобожденаНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Новая серия землетрясений в ЯлтеВ субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь. В комментарии РИА Новости Крым она уточнила, что три землетрясения произошли в районе водопада Учан-Су, самое сильное из которых фиксировали в 11:27 по московскому времени.Позже директор института Юрий Вольфман отметил, что в Ялте ощущали толчки потому, что, в отличие от предыдущей серии, три очага располагались на суше, "непосредственно под городской частью". Однако магнитуда не превышала 2 баллов и оснований ожидать чего-то большего нет, заверил он.Трамп вернулся к угрозам РоссииДональд Трамп в очередной раз пригрозил России, теперь банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин атаковать объектам инфраструктуры Украины. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social."Возможно, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" – написал Трамп.ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала МоскаликаПо данным ведомства, задержанный агент имеет вид на жительство на Украине. Под руководством украинских спецслужб, мужчина купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство и оставил автомобиль у подъезда дома в подмосковной Балашихе, где проживал генерал Ярослав Москалик, сообщили в ФСБ."При выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", – уточнили в ФСБ.Премьера фильма о святителе Луке в КрымуВ Симферополе в этот день прошел премьерный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", генеральным продюсером которого является российский журналист и общественный деятель Борис Корчевников. Он лично презентовал картину и после показа обсудил ее со зрителями.В Севастополе премьерный показ пройдет 27 апреля на Грифон-арене в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".

https://crimea.ria.ru/20250426/810-ya-brigada-chf-otlichilas-pri-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti--gerasimov-1145996006.html

https://crimea.ria.ru/20250426/motoprobeg-zhivaya-pamyat-startoval-v-krymu-k-80-letiyu-velikoy-pobedy-1145993558.html

https://crimea.ria.ru/20250426/na-pokhoronakh-papy-rimskogo-zelenskiy-uspel-pogovorit-s-trampom-1146002609.html

https://crimea.ria.ru/20250426/v-krymu-ustanovili-prichastnogo-k-podzhogu-mogily-voenkora-fedorchaka-1145469472.html

https://crimea.ria.ru/20250426/mcdonalds-khochet-snova-vernutsya-v-rossiyu-1145990264.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, курская область, землетрясение, новости, новости крыма, главное за день, дональд трамп, сша