https://crimea.ria.ru/20250406/udarom-vsu-povrezhdena-vysokovoltnaya-liniya-krymenergo-1145468559.html

Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"

Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"

После атаки украинских боевиков в Крыму повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T12:57

2025-04-06T12:57

2025-04-06T13:12

министерство обороны рф

гуп рк "крымэнерго"

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энергетика

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Крыму повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Всего за сутки ВСУ совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.В Брянской области атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго"). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе. С применением ударных беспилотников дважды атакована высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском и Суземском районах.В Ростовской области после атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.В Воронежской области после двух ударов БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, энергетика, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)