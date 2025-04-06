https://crimea.ria.ru/20250406/udarom-vsu-povrezhdena-vysokovoltnaya-liniya-krymenergo-1145468559.html
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
После атаки украинских боевиков в Крыму повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T12:57
2025-04-06T12:57
2025-04-06T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Крыму повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Всего за сутки ВСУ совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.В Брянской области атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго"). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе. С применением ударных беспилотников дважды атакована высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском и Суземском районах.В Ростовской области после атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.В Воронежской области после двух ударов БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, энергетика, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" – Минобороны России
12:57 06.04.2025 (обновлено: 13:12 06.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Крыму повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"В Республике Крым 5 апреля в 06:43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", – сказано в сообщении.
Всего за сутки ВСУ совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
В Брянской области атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго"). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе. С применением ударных беспилотников дважды атакована высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском и Суземском районах.
В Ростовской области после атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.
В Воронежской области после двух ударов БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
"Таким образом, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", – подчеркнули в ведомстве.
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