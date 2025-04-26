https://crimea.ria.ru/20250426/na-pokhoronakh-papy-rimskogo-zelenskiy-uspel-pogovorit-s-trampom-1146002609.html

На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом

На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом - РИА Новости Крым, 26.04.2025

На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом

Во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T18:16

2025-04-26T18:16

2025-04-26T18:16

владимир зеленский

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Глава киевского режима назвал разговор с Трампом "хорошей встречей". По его словам, с американским лидером обсудили полное прекращение огня, надежный и продолжительный мир, "который убережет от повторения военных действий".В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.Встретился глава киевского режима и с пемьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Даунинг-стрит."Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в релизе офиса британского премьера.Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходила на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимали участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После чего произошел обряд захоронения гроба римского понтифика под председательством кардинала-камерленго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, ватикан, в мире, политика, новости, эммануэль макрон, сша, франция