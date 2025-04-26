https://crimea.ria.ru/20250426/na-pokhoronakh-papy-rimskogo-zelenskiy-uspel-pogovorit-s-trampom-1146002609.html
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом - РИА Новости Крым, 26.04.2025
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом
Во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T18:16
2025-04-26T18:16
2025-04-26T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Глава киевского режима назвал разговор с Трампом "хорошей встречей". По его словам, с американским лидером обсудили полное прекращение огня, надежный и продолжительный мир, "который убережет от повторения военных действий".В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.Встретился глава киевского режима и с пемьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Даунинг-стрит."Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в релизе офиса британского премьера.Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходила на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимали участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После чего произошел обряд захоронения гроба римского понтифика под председательством кардинала-камерленго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, дональд трамп, ватикан, в мире, политика, новости, эммануэль макрон, сша, франция
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом
Зеленский на похоронах папы римского успел поговорить с Трампом, Макроном и Стармером
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Глава киевского режима назвал разговор с Трампом "хорошей встречей". По его словам, с американским лидером обсудили полное прекращение огня, надежный и продолжительный мир, "который убережет от повторения военных действий".
"Успели обговорить многое. Надеемся на результат. Очень символичная встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты результаты", -написал Зеленский в Telegram.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
"Сегодня в Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с Зеленским. Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X.
Встретился глава киевского режима и с пемьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Даунинг-стрит.
"Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в релизе офиса британского премьера.
Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска
проходила на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимали участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После чего произошел обряд захоронения
гроба римского понтифика под председательством кардинала-камерленго.
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