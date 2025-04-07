https://crimea.ria.ru/20250407/vsu-atakovali-shest-energoobektov-rossii-za-sutki-1145489646.html
ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки - РИА Новости Крым, 07.04.2025
ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
За минувшие сутки украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T12:56
2025-04-07T12:56
2025-04-07T13:05
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новости
энергетика
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
мораторий на удары по энергосистеме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, в Ростовской области боевики ударили о энергообъекту филиала ПАО "Россети", произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ. Также в результате второй атаки без электроснабжения оставалось около 1000 бытовых потребителей в Мясниковском районе.Также украинские боевики намеренно ударили по электроподстанциям в Воронежской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъектыВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, энергетика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, мораторий на удары по энергосистеме
ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
ВСУ атаковали объекты российской энергетики шесть раз за сутки - Минобороны
12:56 07.04.2025 (обновлено: 13:05 07.04.2025)