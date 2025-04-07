https://crimea.ria.ru/20250407/vsu-atakovali-shest-energoobektov-rossii-za-sutki-1145489646.html

ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки

ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки - РИА Новости Крым, 07.04.2025

ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки

За минувшие сутки украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T12:56

2025-04-07T12:56

2025-04-07T13:05

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новости

энергетика

обстрелы всу

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, в Ростовской области боевики ударили о энергообъекту филиала ПАО "Россети", произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ. Также в результате второй атаки без электроснабжения оставалось около 1000 бытовых потребителей в Мясниковском районе.Также украинские боевики намеренно ударили по электроподстанциям в Воронежской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъектыВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики России ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, энергетика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, мораторий на удары по энергосистеме