https://crimea.ria.ru/20250426/kogda-zhiteli-kurskoy-oblasti-smogut-vernutsya-domoy-1146003179.html

Когда жители Курской области смогут вернуться домой

Когда жители Курской области смогут вернуться домой - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Когда жители Курской области смогут вернуться домой

Территория Курской области в 25-30 километрах от границы с Украиной остается в зоне поражения артиллерии и ракетных систем залпового огня ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T18:59

2025-04-26T18:59

2025-04-26T18:59

курская область

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Территория Курской области в 25-30 километрах от границы с Украиной остается в зоне поражения артиллерии и ракетных систем залпового огня ВСУ. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Мирные жители смогут вернуться на освобожденную территорию только тогда, когда здесь будет полностью безопасно, а это "зависит не от региона в первую очередь, а от наших военных", сказал он.26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – КремльОперация по освобождению Курской области завершенаВ Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, новости, новости сво