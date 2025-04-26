Когда жители Курской области смогут вернуться домой
Курское приграничье остается небезопасным из-за обстрелов ВСУ – Хинштейн
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Территория Курской области в 25-30 километрах от границы с Украиной остается в зоне поражения артиллерии и ракетных систем залпового огня ВСУ. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Мирные жители смогут вернуться на освобожденную территорию только тогда, когда здесь будет полностью безопасно, а это "зависит не от региона в первую очередь, а от наших военных", сказал он.
"Помимо разминирования, остается актуальным вопрос безопасности людей в связи с непрекращающимися ударами со стороны Украины: налетами, обстрелами и тому подобное. Поэтому, по крайней мере, та зона, которая находится в зоне поражения РСЗО и артиллерии – это 25-30 километров – увы, сегодня остается небезопасной", – отметил Хинштейн.
26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.
В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
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