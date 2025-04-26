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В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила операцию российских войск в Курской области и уничтожение элитных подразделений ВСУ с переломными для всей РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T21:17
2025-04-26T21:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
великая отечественная война
фашизм
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила операцию российских войск в Курской области и уничтожение элитных подразделений ВСУ с переломными для всей Великой Отечественной войны сражениями на Курской дуге. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Захарова подчеркнула, что Курщина не в первый раз в истории становится театром военных действий, от исхода которых зависит многое. Так, летом 1943-го, стремясь нанести поражение Красной Армии, гитлеровская Германия сосредоточила именно здесь значительную ударную группировку, причем бросила в бой лучшие силы, в том числе танковые дивизии СС, напомнила она."Не вышло. Провальный для гитлеровцев итог сражений на Курской дуге всем хорошо известен", – отметила Захарова.Готовя нападение на Курскую область спустя более чем 80 лет, в августе 2024-го, киевский режим снова решил испытать судьбу, "действуя по тем же схемам, что и его идеологические кумиры", добавила она.Захарова подчеркнула, что в террористической атаке ВСУ были задействованы элитные подразделения, которые укомплектовали западным оружием и бронетехникой, а все действия украинских боевиков координировали иностранные военные советники."Огромное бремя вторжения легло на плечи курян, которые были вынуждены покидать свои дома, потеряли контакт с родственниками, подвергались зверствам и пыткам со стороны украинских боевиков", – отметила Захарова.Но история повторилась: противник был полностью разгромлен, а остатки его войск вышвырнуты с территории Курской области.Эта победа стала возможной "благодаря несгибаемой силе духа и героизму многих людей". В том числе и бойцов Корейской народной армии, которые "плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами", добавила Захарова.Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жители Курской области смогут вернуться домойГерасимов назвал потери ВСУ в Курской области810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, великая отечественная война, фашизм, новости, вооруженные силы россии, потери всу
В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году

Захарова предрекла судьбу киевского режима после разгрома в Курской области

21:17 26.04.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила операцию российских войск в Курской области и уничтожение элитных подразделений ВСУ с переломными для всей Великой Отечественной войны сражениями на Курской дуге. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Курщина не в первый раз в истории становится театром военных действий, от исхода которых зависит многое. Так, летом 1943-го, стремясь нанести поражение Красной Армии, гитлеровская Германия сосредоточила именно здесь значительную ударную группировку, причем бросила в бой лучшие силы, в том числе танковые дивизии СС, напомнила она.
"Не вышло. Провальный для гитлеровцев итог сражений на Курской дуге всем хорошо известен", – отметила Захарова.
Готовя нападение на Курскую область спустя более чем 80 лет, в августе 2024-го, киевский режим снова решил испытать судьбу, "действуя по тем же схемам, что и его идеологические кумиры", добавила она.
Захарова подчеркнула, что в террористической атаке ВСУ были задействованы элитные подразделения, которые укомплектовали западным оружием и бронетехникой, а все действия украинских боевиков координировали иностранные военные советники.
"Огромное бремя вторжения легло на плечи курян, которые были вынуждены покидать свои дома, потеряли контакт с родственниками, подвергались зверствам и пыткам со стороны украинских боевиков", – отметила Захарова.
Но история повторилась: противник был полностью разгромлен, а остатки его войск вышвырнуты с территории Курской области.
"Враг столкнулся с непоколебимой стойкостью и мужеством наших солдат и офицеров, которые ценой своих жизней не пропустили укронацистов вглубь области, а затем метр за метром ее освобождали. Вызывает восхищение доблесть военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвовали в боевых действиях на этом направлении", – отметила Захарова.
Эта победа стала возможной "благодаря несгибаемой силе духа и героизму многих людей". В том числе и бойцов Корейской народной армии, которые "плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами", добавила Захарова.
"Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима, включая ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", – заключила Захарова.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОВеликая Отечественная войнаФашизмНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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