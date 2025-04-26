https://crimea.ria.ru/20250426/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-simferopole-na-radonitsu-1145952655.html

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу

В Симферополе на Радоницу, 29 апреля, будут работать муниципальные автобусы, в том числе и дополнительные, в направлении городских кладбищ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T20:13

2025-04-26T20:13

2025-04-26T20:13

радио "спутник в крыму"

радоница

георгий сухацкий

общественный транспорт

симферополь

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на Радоницу, 29 апреля, будут работать муниципальные автобусы, в том числе и дополнительные, в направлении городских кладбищ. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Для посещения кладбища Абдал-1 и Абдал-2 в крымской столице функционирует муниципальный автобусный маршрут: № 6, который едет с микрорайона Пневматика через Центральный рынок, площадь Советскую, Куйбышева, Московская и улицу Кечкеметская, напомнил Сухацкий.Кроме того, с Бородинского кольца уехать к кладбищам можно на маршруте №27, который едет из Белого-4 через Бородинское кольцо и улицу Кечкеметскую, добавил он.Также усилена работа транспорта в направлении Комсомольского и Аэрофлотского. По направлению поселка Грэсовский запущен маршрут, который будет ходить с 25 по 28 апреля. Актуальную информацию о работе данных маршрутов в поминальные дни можно также найти в Telegram-канале "Маршрутная сеть".Ранее Сухацкий сообщал, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в КрымуВ Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаВ Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

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радоница, георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, транспорт, крым