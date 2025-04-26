https://crimea.ria.ru/20250426/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-simferopole-na-radonitsu-1145952655.html
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу
В Симферополе на Радоницу, 29 апреля, будут работать муниципальные автобусы, в том числе и дополнительные, в направлении городских кладбищ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T20:13
2025-04-26T20:13
2025-04-26T20:13
радио "спутник в крыму"
радоница
георгий сухацкий
общественный транспорт
симферополь
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/01/1106240131_0:555:5520:3660_1920x0_80_0_0_d8b42d8172f80452b94ffd6fb67ba4d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на Радоницу, 29 апреля, будут работать муниципальные автобусы, в том числе и дополнительные, в направлении городских кладбищ. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Для посещения кладбища Абдал-1 и Абдал-2 в крымской столице функционирует муниципальный автобусный маршрут: № 6, который едет с микрорайона Пневматика через Центральный рынок, площадь Советскую, Куйбышева, Московская и улицу Кечкеметская, напомнил Сухацкий.Кроме того, с Бородинского кольца уехать к кладбищам можно на маршруте №27, который едет из Белого-4 через Бородинское кольцо и улицу Кечкеметскую, добавил он.Также усилена работа транспорта в направлении Комсомольского и Аэрофлотского. По направлению поселка Грэсовский запущен маршрут, который будет ходить с 25 по 28 апреля. Актуальную информацию о работе данных маршрутов в поминальные дни можно также найти в Telegram-канале "Маршрутная сеть".Ранее Сухацкий сообщал, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в КрымуВ Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаВ Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/01/1106240131_613:0:5520:3680_1920x0_80_0_0_34d3f0c8d6f1d7689ac3519fdc625aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радоница, георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, транспорт, крым
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу
В Симферополе в поминальные дни запустят дополнительные автобусы к кладбищам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на Радоницу, 29 апреля, будут работать муниципальные автобусы, в том числе и дополнительные, в направлении городских кладбищ. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
"На Радоницу, в поминальные дни, в Симферополе будет работать несколько муниципальных маршрутов, на которых можно будет добраться до городских кладбищ – Абдал-1, Абдал-2, а также на кладбище в Комсомольском", - сказал он.
Для посещения кладбища Абдал-1 и Абдал-2 в крымской столице функционирует муниципальный автобусный маршрут: № 6, который едет с микрорайона Пневматика через Центральный рынок, площадь Советскую, Куйбышева, Московская и улицу Кечкеметская, напомнил Сухацкий.
"На Абдал-1 (вторые ворота), а также на Абдал-2 будет ездить семь единиц транспорта большого класса. Маршрут №67, который едет с улицы Данилова через Севастопольскую, также будет заезжать через "Ашан", через Московскую развязку, мимо Дворца водных видов спорта, на Абдал-1, Абдал-2. Будет работать шесть машин большого класса. В интервальном режиме с периодичностью в 20 минут", - уточнил начальник профильного управления.
Кроме того, с Бородинского кольца уехать к кладбищам можно на маршруте №27, который едет из Белого-4 через Бородинское кольцо и улицу Кечкеметскую, добавил он.
"Дополнительно, с целью транспортного усиления, будет работать маршрут от Московского кольца до Абдал-1 и Абдал-2, здесь предусмотрены 10 единиц транспорта среднего класса. Автобусы будут ходить в интервальном режиме 10-15 минут", - сказал Сухацкий.
Также усилена работа транспорта в направлении Комсомольского и Аэрофлотского. По направлению поселка Грэсовский запущен маршрут, который будет ходить с 25 по 28 апреля.
Актуальную информацию о работе данных маршрутов в поминальные дни можно также найти в Telegram-канале "Маршрутная сеть".
Ранее Сухацкий сообщал, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13
– машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: