Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/vsu-udarili-po-elektropodstantsii-tavriya-energo-v-zaporozhskoy-oblasti-1145514503.html
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T13:30
2025-04-08T13:51
министерство обороны рф
запорожская область
курская область
новости
электросети
электроподстанция
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, уточнили в Минобороны. В Курской области 7 апреля после атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС.Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250404/pochemu-ukraina-ne-prekraschaet-udary-po-rossii-v-peremirie--mnenie-1145448460.html
запорожская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, запорожская область, курская область, новости, электросети, электроподстанция, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области

ВСУ атаковали электроподстанцию "Таврия-Энерго" в Запорожской области

13:30 08.04.2025 (обновлено: 13:51 08.04.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"7 апреля в 09:30 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора", – сказано в сообщении.
За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, уточнили в Минобороны. В Курской области 7 апреля после атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС.
Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.
5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевики ВСУ запускают беспилотник
4 апреля, 21:52Радио "Спутник в Крыму"
Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение
 
Министерство обороны РФЗапорожская областьКурская областьНовостиЭлектросетиЭлектроподстанцияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях
15:10Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде
15:00Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму
14:48Количество открытых депозитов ВТБ в Крыму увеличилось вдвое с начала года
14:32В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной
14:11В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы
13:46Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
13:30ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
13:16Потери ВСУ на Курском направлении – почти 300 боевиков за сутки
12:55Переговоры России и США: следующие контакты пройдут по линии МИД
12:46Российские войска освободили Гуево в Курской области
12:37Симферопольскому политеху присвоили имя Льва Голицына
12:31В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
12:25Вода в Евпатории – начата проверка из-за аварии и отключений
12:21"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
12:07Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
11:41Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
11:32В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
11:17Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
10:58В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
Лента новостейМолния