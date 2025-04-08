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ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T13:30
2025-04-08T13:30
2025-04-08T13:51
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новости
электросети
электроподстанция
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, уточнили в Минобороны. В Курской области 7 апреля после атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС.Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, запорожская область, курская область, новости, электросети, электроподстанция, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
ВСУ атаковали электроподстанцию "Таврия-Энерго" в Запорожской области
13:30 08.04.2025 (обновлено: 13:51 08.04.2025)