https://crimea.ria.ru/20250408/vsu-udarili-po-elektropodstantsii-tavriya-energo-v-zaporozhskoy-oblasti-1145514503.html

ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области

ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025

ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области

После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T13:30

2025-04-08T13:30

2025-04-08T13:51

министерство обороны рф

запорожская область

курская область

новости

электросети

электроподстанция

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, уточнили в Минобороны. В Курской области 7 апреля после атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС.Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/pochemu-ukraina-ne-prekraschaet-udary-po-rossii-v-peremirie--mnenie-1145448460.html

запорожская область

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, курская область, новости, электросети, электроподстанция, беспилотник (бпла, дрон)