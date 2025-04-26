https://crimea.ria.ru/20250426/oon-urezala-pomosch-bezhentsam-s-ukrainy-1146004185.html

ООН урезала помощь беженцам с Украины

ООН урезала помощь беженцам с Украины - РИА Новости Крым, 26.04.2025

ООН урезала помощь беженцам с Украины

ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T21:43

2025-04-26T21:43

2025-04-26T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования.Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.В январе министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну.В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцевНорвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домойПоляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, беженцы, сша, деньги, украина, в мире, новости