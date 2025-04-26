https://crimea.ria.ru/20250426/oon-urezala-pomosch-bezhentsam-s-ukrainy-1146004185.html
ООН урезала помощь беженцам с Украины
ООН урезала помощь беженцам с Украины - РИА Новости Крым, 26.04.2025
ООН урезала помощь беженцам с Украины
ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T21:43
2025-04-26T21:43
2025-04-26T21:43
оон
беженцы
сша
деньги
украина
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования.Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.В январе министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну.В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцевНорвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домойПоляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, беженцы, сша, деньги, украина, в мире, новости
ООН урезала помощь беженцам с Украины
ООН из-за потери финансирования США сократила помощь украинским переселенцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования.
"Уменьшение объемов пособий связано с прекращением финансирования со стороны США и других западных доноров", - приводят слова Биллинг украинские СМИ.
Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
В январе министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов
, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну.
В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: