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ООН урезала помощь беженцам с Украины - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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ООН урезала помощь беженцам с Украины
ООН урезала помощь беженцам с Украины - РИА Новости Крым, 26.04.2025
ООН урезала помощь беженцам с Украины
ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T21:43
2025-04-26T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования.Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.В январе министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну.В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцевНорвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домойПоляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
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оон, беженцы, сша, деньги, украина, в мире, новости
ООН урезала помощь беженцам с Украины

ООН из-за потери финансирования США сократила помощь украинским переселенцам

21:43 26.04.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ООН урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования.
"Уменьшение объемов пособий связано с прекращением финансирования со стороны США и других западных доноров", - приводят слова Биллинг украинские СМИ.
Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
В январе министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну.
В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.
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