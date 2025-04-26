Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250426/tramp-prigrozil-rossii-iz-za-udarov-po-ukraine-1146003784.html
Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине
Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине
Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России, на этот раз банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T19:19
2025-04-26T19:19
дональд трамп
сша
санкции против россии
санкции
россия
удары по украине
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145579935_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34b81a41b7c37d110e4a14529a61c52d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России, на этот раз банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.В Минобороны России не раз подчеркивали, что ВС РФ поражают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, но не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. О том же неоднократно заявляли в Кремле.В частности, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов относительно "удара по Киеву", подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.18 марта президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора договорились об установлении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в рамках конфликта на Украине.Позже Москва и Вашингтон по итогу экспертной встречи "технических команд" России и США состоялась, которая прошла в закрытом формате в Эр-Рияде, согласовали список объектов, которые подпадают под действие документа.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил тогда, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но сделано этого не было. Практически ежедневно на протяжении действия моратория Минобороны РФ сообщало об ударах ВСУ по энергообъектам на территории России. Иногда речь шла о десятке ударов за одни сутки.В середине апреля в МИД России заявили, что с момента вступления в действие моратория ВСУ нарушили его более 60 раз.18 апреля действие моратория было прекращено. Песков сообщил, что указаний от российского лидера по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не поступало.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектамПутин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – КремльВ США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма
https://crimea.ria.ru/20250425/o-chem-govorili-putin-i-uitkoff-na-peregovorakh-po-ukraine-1145979480.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145579935_104:0:1015:683_1920x0_80_0_0_8d796bfb4709829461541a44d289186b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, санкции против россии, санкции, россия, удары по украине, политика, внешняя политика, новости
Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине

Трамп пригрозил России банковскими санкциями

19:19 26.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo Pool via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России, на этот раз банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Возможно, он (президент России Владимир Путин - ред.) не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" – написал Трамп.

В Минобороны России не раз подчеркивали, что ВС РФ поражают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, но не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. О том же неоднократно заявляли в Кремле.
В частности, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов относительно "удара по Киеву", подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
18 марта президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора договорились об установлении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в рамках конфликта на Украине.
Позже Москва и Вашингтон по итогу экспертной встречи "технических команд" России и США состоялась, которая прошла в закрытом формате в Эр-Рияде, согласовали список объектов, которые подпадают под действие документа.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил тогда, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но сделано этого не было. Практически ежедневно на протяжении действия моратория Минобороны РФ сообщало об ударах ВСУ по энергообъектам на территории России. Иногда речь шла о десятке ударов за одни сутки.
В середине апреля в МИД России заявили, что с момента вступления в действие моратория ВСУ нарушили его более 60 раз.
18 апреля действие моратория было прекращено. Песков сообщил, что указаний от российского лидера по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не поступало.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль
В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 17:58
О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине
 
Дональд ТрампСШАСанкции против РоссииСанкцииРоссияУдары по УкраинеПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине
18:59Когда жители Курской области смогут вернуться домой
18:35ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
18:29В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
18:16На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом
17:50Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше
17:14В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
16:50В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
16:34Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль
16:31В Алуште простились с защитником Курска Александром Волковым
16:18Серия землетрясений произошла в Ялте
16:08Папу римского Франциска похоронили
16:01Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков
15:42Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
15:26Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
15:09Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
14:52В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
14:48В Евпатории семья с ребенком-инвалидом 29 лет не может получить жилье
14:30В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта
14:26810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
Лента новостейМолния