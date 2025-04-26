https://crimea.ria.ru/20250426/tramp-prigrozil-rossii-iz-za-udarov-po-ukraine-1146003784.html

Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине

Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России, на этот раз банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T19:19

2025-04-26T19:19

2025-04-26T19:19

дональд трамп

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России, на этот раз банковскими санкциями, аргументировав это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.В Минобороны России не раз подчеркивали, что ВС РФ поражают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, но не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. О том же неоднократно заявляли в Кремле.В частности, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов относительно "удара по Киеву", подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.18 марта президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора договорились об установлении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в рамках конфликта на Украине.Позже Москва и Вашингтон по итогу экспертной встречи "технических команд" России и США состоялась, которая прошла в закрытом формате в Эр-Рияде, согласовали список объектов, которые подпадают под действие документа.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил тогда, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но сделано этого не было. Практически ежедневно на протяжении действия моратория Минобороны РФ сообщало об ударах ВСУ по энергообъектам на территории России. Иногда речь шла о десятке ударов за одни сутки.В середине апреля в МИД России заявили, что с момента вступления в действие моратория ВСУ нарушили его более 60 раз.18 апреля действие моратория было прекращено. Песков сообщил, что указаний от российского лидера по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не поступало.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектамПутин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – КремльВ США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма

https://crimea.ria.ru/20250425/o-chem-govorili-putin-i-uitkoff-na-peregovorakh-po-ukraine-1145979480.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, санкции против россии, санкции, россия, удары по украине, политика, внешняя политика, новости