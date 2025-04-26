Рейтинг@Mail.ru
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250426/v-kerchi-druzya-v-maksakh-i-s-nozhom-napali-na-znakomogo-radi-deneg-i-zolota-1146003037.html
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T18:29
2025-04-26T18:33
крым
керчь
происшествия
разбой
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости крыма
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России.Отмечается, что 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий. После того, как мужчины поднялись в дом, потерпевший назвал код от сейфа. Организатор разбоя, делая вид, что подчиняется указаниям налетчика, открыл металлический ящик и передал нападавшему хранившиеся там накопления и ювелирные изделия. "После этого исполнитель скрылся, а организатор ненадолго остался с товарищем, продолжая изображать испуг. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчины были задержаны. Большая часть похищенного обнаружена в автомобиле нападавшего и была возвращена потерпевшему. Остальным подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. В отношении керчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688b7874bdc0aafb46da6eae451ad6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, происшествия, разбой, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, уголовный кодекс
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота

В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на мужчину

18:29 26.04.2025 (обновлено: 18:33 26.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России.
Отмечается, что 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий.
"В назначенный день организатор пришел в гости к заявителю, а поздним вечером попросил проводить его на улицу. Там их уже поджидал второй подозреваемый в маске и с ножом. Приставив предмет к горлу жертвы, налетчик потребовал отдать ему денежные средства и золотые украшения", - рассказали подробности случившегося правоохранители.
После того, как мужчины поднялись в дом, потерпевший назвал код от сейфа. Организатор разбоя, делая вид, что подчиняется указаниям налетчика, открыл металлический ящик и передал нападавшему хранившиеся там накопления и ювелирные изделия.
"После этого исполнитель скрылся, а организатор ненадолго остался с товарищем, продолжая изображать испуг. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчины были задержаны. Большая часть похищенного обнаружена в автомобиле нападавшего и была возвращена потерпевшему. Остальным подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.
В отношении керчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьПроисшествияРазбойМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости КрымаУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Трамп пригрозил России из-за ударов по Украине
18:59Когда жители Курской области смогут вернуться домой
18:35ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
18:29В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
18:16На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом
17:50Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше
17:14В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
16:50В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
16:34Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль
16:31В Алуште простились с защитником Курска Александром Волковым
16:18Серия землетрясений произошла в Ялте
16:08Папу римского Франциска похоронили
16:01Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков
15:42Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
15:26Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
15:09Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
14:52В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
14:48В Евпатории семья с ребенком-инвалидом 29 лет не может получить жилье
14:30В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта
14:26810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
Лента новостейМолния