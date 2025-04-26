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В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T18:29
2025-04-26T18:29
2025-04-26T18:33
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происшествия
разбой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России.Отмечается, что 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий. После того, как мужчины поднялись в дом, потерпевший назвал код от сейфа. Организатор разбоя, делая вид, что подчиняется указаниям налетчика, открыл металлический ящик и передал нападавшему хранившиеся там накопления и ювелирные изделия. "После этого исполнитель скрылся, а организатор ненадолго остался с товарищем, продолжая изображать испуг. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчины были задержаны. Большая часть похищенного обнаружена в автомобиле нападавшего и была возвращена потерпевшему. Остальным подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. В отношении керчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, происшествия, разбой, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, уголовный кодекс
В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота
В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на мужчину
18:29 26.04.2025 (обновлено: 18:33 26.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России.
Отмечается, что 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий.
"В назначенный день организатор пришел в гости к заявителю, а поздним вечером попросил проводить его на улицу. Там их уже поджидал второй подозреваемый в маске и с ножом. Приставив предмет к горлу жертвы, налетчик потребовал отдать ему денежные средства и золотые украшения", - рассказали подробности случившегося правоохранители.
После того, как мужчины поднялись в дом, потерпевший назвал код от сейфа. Организатор разбоя, делая вид, что подчиняется указаниям налетчика, открыл металлический ящик и передал нападавшему хранившиеся там накопления и ювелирные изделия.
"После этого исполнитель скрылся, а организатор ненадолго остался с товарищем, продолжая изображать испуг. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчины были задержаны. Большая часть похищенного обнаружена в автомобиле нападавшего и была возвращена потерпевшему. Остальным подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.
В отношении керчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
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