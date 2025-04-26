https://crimea.ria.ru/20250426/v-kerchi-druzya-v-maksakh-i-s-nozhom-napali-na-znakomogo-radi-deneg-i-zolota-1146003037.html

В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота

В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Керчи друзья в масках и с ножом напали на знакомого ради денег и золота

В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T18:29

2025-04-26T18:29

2025-04-26T18:33

крым

керчь

происшествия

разбой

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости крыма

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. Об этом сообщили в МВД по России.Отмечается, что 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий. После того, как мужчины поднялись в дом, потерпевший назвал код от сейфа. Организатор разбоя, делая вид, что подчиняется указаниям налетчика, открыл металлический ящик и передал нападавшему хранившиеся там накопления и ювелирные изделия. "После этого исполнитель скрылся, а организатор ненадолго остался с товарищем, продолжая изображать испуг. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчины были задержаны. Большая часть похищенного обнаружена в автомобиле нападавшего и была возвращена потерпевшему. Остальным подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению. В отношении керчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, происшествия, разбой, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, уголовный кодекс