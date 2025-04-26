https://crimea.ria.ru/20250426/fsb-zaderzhala-ispolnitelya-terakta-protiv-generala-moskalika-1146003393.html

ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика

ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика - РИА Новости Крым, 26.04.2025

ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T18:35

2025-04-26T18:35

2025-04-26T18:47

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

балашиха

убийство

теракт

взрыв

происшествия

московская область

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.По данным силовиков, задержанный купил машину и установил в нее самодельное взрывное устройство. Компоненты для СВУ он изъял из оборудованного спецслужбами Украины тайника. "Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - уточнили в ФСБ.Задержанный доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/k-ubiystvu-generala-moskalika-prichastny-ukrainskie-spetssluzhby--zakharova-1145980259.html

балашиха

московская область

подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), балашиха, убийство, теракт, взрыв, происшествия, московская область, подмосковье, новости, антитеррор