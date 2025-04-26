https://crimea.ria.ru/20250426/fsb-zaderzhala-ispolnitelya-terakta-protiv-generala-moskalika-1146003393.html
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика - РИА Новости Крым, 26.04.2025
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T18:35
2025-04-26T18:35
2025-04-26T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.По данным силовиков, задержанный купил машину и установил в нее самодельное взрывное устройство. Компоненты для СВУ он изъял из оборудованного спецслужбами Украины тайника. "Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - уточнили в ФСБ.Задержанный доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), балашиха, убийство, теракт, взрыв, происшествия, московская область, подмосковье, новости, антитеррор
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
ФСБ задержала исполнителя теракта, в котором погиб генерал Ярослав Москалик
18:35 26.04.2025 (обновлено: 18:47 26.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.
Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника
Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб, имеющий вид на жительство на Украине, заминировавший автомобиль Фольксваген Гольф в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, задержанный купил машину и установил в нее самодельное взрывное устройство. Компоненты для СВУ он изъял из оборудованного спецслужбами Украины тайника.
"Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - уточнили в ФСБ.
Задержанный доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России.
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