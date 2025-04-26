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ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика - РИА Новости Крым, 26.04.2025
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T18:35
2025-04-26T18:47
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
балашиха
убийство
теракт
взрыв
происшествия
московская область
подмосковье
новости
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.По данным силовиков, задержанный купил машину и установил в нее самодельное взрывное устройство. Компоненты для СВУ он изъял из оборудованного спецслужбами Украины тайника. "Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - уточнили в ФСБ.Задержанный доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/k-ubiystvu-generala-moskalika-prichastny-ukrainskie-spetssluzhby--zakharova-1145980259.html
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Новости
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), балашиха, убийство, теракт, взрыв, происшествия, московская область, подмосковье, новости, антитеррор
ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала Москалика

ФСБ задержала исполнителя теракта, в котором погиб генерал Ярослав Москалик

18:35 26.04.2025 (обновлено: 18:47 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПри взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль, в результате взрыва которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.
Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб, имеющий вид на жительство на Украине, заминировавший автомобиль Фольксваген Гольф в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, задержанный купил машину и установил в нее самодельное взрывное устройство. Компоненты для СВУ он изъял из оборудованного спецслужбами Украины тайника.
"Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - уточнили в ФСБ.
Задержанный доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БалашихаУбийствоТерактВзрывПроисшествияМосковская областьПодмосковьеНовостиАнтитеррор
 
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