Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
Москалькова: ВСУ до сих пор удерживают 52 мирных жителя Курской области
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"До сих пор 52 жителя (Курской - ред.) области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности", - написала она в своем Telegram-канале.
26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.
В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
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