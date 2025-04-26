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Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
Украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T21:47
2025-04-26T21:47
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы всу
татьяна москалькова
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы всу, татьяна москалькова, всу (вооруженные силы украины), новости
Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен

Москалькова: ВСУ до сих пор удерживают 52 мирных жителя Курской области

21:47 26.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"До сих пор 52 жителя (Курской - ред.) области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности", - написала она в своем Telegram-канале.
26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.
В своем докладе он уточнил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ. Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона. С начала украинского вторжения удалось вернуть под контроль более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы ВСУТатьяна МоскальковаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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