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Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше
Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше
В субботу на Южном берегу Крыма произошло четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2, три из подземных толчков были ощутимы жителями Южнобережья, поскольку... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T17:50
2025-04-26T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В субботу на Южном берегу Крыма произошло четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2, три из подземных толчков были ощутимы жителями Южнобережья, поскольку произошли на суше. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман.26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений.По его словам, толчки фиксировались в 8:00, 11:00, 11:27 и 11:37 по московскому времени. Сейсмолог отметил, что магнитуда землетрясений была небольшой: 1,5 – 2."То есть это не то, что может вызвать какие-то серьезные разрушения. В баллах это примерно 2-3", – отметил эксперт.Тот факт, что ялтинцы ощутили толчки, Вольфман объяснил тем, что они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.По мнению эксперта, произошедшее не свидетельствует о том, что можно ждать чего-то большего."У нас такая ситуация уже была пару-тройку месяцев назад. Просто землетрясения чаще всего самые сильные случаются у нас к югу от Ялты, в южнобережной зоне, 20−40 километров от берега. А тут толчки в районе Учан-Су, скажем, в континентальной части. Но они слабые", – заключил он.В комментарии РИА Новости Крым замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь подтвердила, что в районе водопада Учан-Су зарегистрировано три землетрясения, самое сильное из которых произошло в 11:27 по московскому времени.Как и ее коллега, она отметила, что очаг землетрясений имеет небольшую глубину залегания, поэтому толчки были слабо ощутимыми для жителей этого района Крыма.Еще в первый месяц 2025 года, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений с эпицентром в районе Большой Ялты на расстоянии 4 км от сейсмической станции. 20 января сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев предупреждал, что Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше

Землетрясения сегодня произошли близко к Ялте и были ощутимы на верхних этажах – сейсмолог

17:50 26.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В субботу на Южном берегу Крыма произошло четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2, три из подземных толчков были ощутимы жителями Южнобережья, поскольку произошли на суше. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман.
26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений.
"За эти сутки произошло четыре небольших землетрясения. Одно из них в море и три на суше, недалеко от Учан-Су", – сказал Вольфман.
По его словам, толчки фиксировались в 8:00, 11:00, 11:27 и 11:37 по московскому времени. Сейсмолог отметил, что магнитуда землетрясений была небольшой: 1,5 – 2.
"То есть это не то, что может вызвать какие-то серьезные разрушения. В баллах это примерно 2-3", – отметил эксперт.
Тот факт, что ялтинцы ощутили толчки, Вольфман объяснил тем, что они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.
"Просто поскольку они находятся на суше, расположены непосредственно под городской частью и имеют небольшую глубину залегания, они ощутимы некоторыми. Были три сигнала на сегодняшний момент из Ялты, что некоторые люди на верхних этажах ощущали эти землетрясения", – пояснил Вольфман.
По мнению эксперта, произошедшее не свидетельствует о том, что можно ждать чего-то большего.
"У нас такая ситуация уже была пару-тройку месяцев назад. Просто землетрясения чаще всего самые сильные случаются у нас к югу от Ялты, в южнобережной зоне, 20−40 километров от берега. А тут толчки в районе Учан-Су, скажем, в континентальной части. Но они слабые", – заключил он.
В комментарии РИА Новости Крым замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь подтвердила, что в районе водопада Учан-Су зарегистрировано три землетрясения, самое сильное из которых произошло в 11:27 по московскому времени.
Как и ее коллега, она отметила, что очаг землетрясений имеет небольшую глубину залегания, поэтому толчки были слабо ощутимыми для жителей этого района Крыма.
Еще в первый месяц 2025 года, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений с эпицентром в районе Большой Ялты на расстоянии 4 км от сейсмической станции. 20 января сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев предупреждал, что Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет.
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