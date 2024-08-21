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Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение
Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение
Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T08:10
2024-08-21T09:09
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
природа
землетрясение
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.В ночь на 12 сентября 1927 года в Крыму произошло землетрясение силой 9 баллов. Толчки ощущались почти на всей территории полуострова, но больше всего пострадал отрезок Южного берега от Алушты до Севастополя. Множество старых поселков были полностью стерты с лица земли, в Большой Ялте половина населения оказалась без жилья, а те, чьи дома чудом оказались целы, долгие недели после землетрясения жили на улице, боясь заходить в потрескавшиеся жилища.По словам геолога, на полуострове за всю его историю произошло более 70 землетрясений. Их следы остаются не только в горном Крыму – в хозяйственных постройках и укреплениях, где сохранилась кладка еще византийского периода, с трещинами и смещениями сейсмической природы, но и в рельефе, и геологических структурах.Карты общесейсмического районирования дают прогнозы землетрясений в Крыму до 9 и даже 10 баллов по шкале MSK-64, но их частота – раз в пять тысяч лет, добавил геолог."На это опирается наше сейсмостойкое строительство, особенно Южного берега Крыма, где параметры, в принципе, выдерживаются. Потому что самое главное – это подготовка, сейсмостойкое строительство. В Крыму оно ведется с середины прошлого века. Это расчетная балльность. И, как правило, в нормах и правилах закладывают большую прочность (зданий)", – сказал Вахрушев.По мнению геолога, землетрясение 1927 года, потрясшее Крым в два этапа – в начале лета, в июне, и в начале осени, в ночь с 11 на 12 сентября – было таким разрушительным по ряду взаимосвязанных между собой причин.Из-за отсутствия исследований крайне трудно сделать вывод о том, какая энергия высвободилась, то есть определить магнитуду, отметил эксперт. Также сложно выяснить точно, какова была его балльность – мнения здесь расходятся."Некоторые авторы говорят, что было 7 баллов – просто так они отразились на неподготовленной инфраструктуре. Другие – что были все 9 баллов. Тогда были проведены определенные исследования, но их объема недостаточно, чтобы сказать, что же это было за землетрясение", – сказал геолог.О том, что оно было действительно сильным, свидетельствуют следы в виде развалин санатория в Симеизе, которые до сих пор можно наблюдать в районе Голубого залива, перед горой Кошка, а также в обсерватории в том же крымском поселке, отметил эксперт.Есть, однако, еще одна угроза, связанная с землетрясением, но не имеющая непосредственного отношения к природе. Предотвратить ее тоже можно, но опять-таки если готовиться и вовремя среагировать во время ЧС, считает эксперт."Если читать воспоминания очевидцев землетрясения 1927 года – многие отмечали высокую панику среди населения, бегство туристов, загруженность транспорта. Вот это уже дело государственных и специальных органов – как будут оповещать, успокаивать", – подытожил Вахрушев.Также он рассказал, как на Крыме может отразиться землетрясение, произошедшее на Камчатке.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаСвыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения В Турции произошло землетрясение
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мнения, игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), природа, землетрясение, сейсмология
Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение

Повторение в Крыму землетрясения 1927 года возможно с иными последствиями – эксперт

08:10 21.08.2024 (обновлено: 09:09 21.08.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
В ночь на 12 сентября 1927 года в Крыму произошло землетрясение силой 9 баллов. Толчки ощущались почти на всей территории полуострова, но больше всего пострадал отрезок Южного берега от Алушты до Севастополя. Множество старых поселков были полностью стерты с лица земли, в Большой Ялте половина населения оказалась без жилья, а те, чьи дома чудом оказались целы, долгие недели после землетрясения жили на улице, боясь заходить в потрескавшиеся жилища.
По словам геолога, на полуострове за всю его историю произошло более 70 землетрясений. Их следы остаются не только в горном Крыму – в хозяйственных постройках и укреплениях, где сохранилась кладка еще византийского периода, с трещинами и смещениями сейсмической природы, но и в рельефе, и геологических структурах.

"Если мы будем говорить о других геологических эпохах, то у Крыма была богатая сейсмическая история. Были и катастрофические землетрясения тысячи и миллионы лет назад. Если говорить о современной геологической эпохе – да, угроза есть. Но катастрофических землетрясений уже не прогнозируется", – сказал Вахрушев.

Карты общесейсмического районирования дают прогнозы землетрясений в Крыму до 9 и даже 10 баллов по шкале MSK-64, но их частота – раз в пять тысяч лет, добавил геолог.
"На это опирается наше сейсмостойкое строительство, особенно Южного берега Крыма, где параметры, в принципе, выдерживаются. Потому что самое главное – это подготовка, сейсмостойкое строительство. В Крыму оно ведется с середины прошлого века. Это расчетная балльность. И, как правило, в нормах и правилах закладывают большую прочность (зданий)", – сказал Вахрушев.
По мнению геолога, землетрясение 1927 года, потрясшее Крым в два этапа – в начале лета, в июне, и в начале осени, в ночь с 11 на 12 сентября – было таким разрушительным по ряду взаимосвязанных между собой причин.
"Дело в том, что тогда стройных сейсмических инструментальных наблюдений по Крыму не велось… И сейсмостойкого строительства на Южном берегу Крыма не велось. И вот эти колоссальные разрушения, которые показывают фоторафии Гурзуфа, района Большой Ялты, они связаны с теми строениями, даже каменными, которые не учитывали эту сейсмичность", – сказал Вахрушев.
Из-за отсутствия исследований крайне трудно сделать вывод о том, какая энергия высвободилась, то есть определить магнитуду, отметил эксперт. Также сложно выяснить точно, какова была его балльность – мнения здесь расходятся.
"Некоторые авторы говорят, что было 7 баллов – просто так они отразились на неподготовленной инфраструктуре. Другие – что были все 9 баллов. Тогда были проведены определенные исследования, но их объема недостаточно, чтобы сказать, что же это было за землетрясение", – сказал геолог.
О том, что оно было действительно сильным, свидетельствуют следы в виде развалин санатория в Симеизе, которые до сих пор можно наблюдать в районе Голубого залива, перед горой Кошка, а также в обсерватории в том же крымском поселке, отметил эксперт.
"Но если нам и грозит повторение землетрясение 1927 года, то оно не приведет к таким разрушениям, последствиям, как это было почти 100 лет назад", – уверен он, аргументируя сейсмостойким строительством.
Есть, однако, еще одна угроза, связанная с землетрясением, но не имеющая непосредственного отношения к природе. Предотвратить ее тоже можно, но опять-таки если готовиться и вовремя среагировать во время ЧС, считает эксперт.
"Если читать воспоминания очевидцев землетрясения 1927 года – многие отмечали высокую панику среди населения, бегство туристов, загруженность транспорта. Вот это уже дело государственных и специальных органов – как будут оповещать, успокаивать", – подытожил Вахрушев.
Также он рассказал, как на Крыме может отразиться землетрясение, произошедшее на Камчатке.
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