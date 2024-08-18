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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T22:03
2024-08-18T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По сообщению ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в 21:15 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Накануне были зафиксированы сразу два землетрясения у берегов Камчатки. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.После землетрясения на Камчатке еще какое-то время возможны афтершоки. Об этом предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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новости, происшествия, турция, природа, стихия, в мире, землетрясение
В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции

22:03 18.08.2024 (обновлено: 22:59 18.08.2024)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По сообщению ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в 21:15 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Накануне были зафиксированы сразу два землетрясения у берегов Камчатки. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.
После землетрясения на Камчатке еще какое-то время возможны афтершоки. Об этом предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
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