В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине

2025-12-16T09:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Бюджетные войны в Вашингтоне приближают второй шатдаун, который ослабит позиции президента США Дональда Трампа и, наоборот, усилит коалицию сторонников продолжения украинского конфликта. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.По его словам, в Вашингтоне наступил День Сурка: "бесконечными кругами идет не только переговорный процесс по Украине в Европе, но и бюджетные войны" в США."Конгрессмены начали морально готовиться ко второму за недолгое время шатдауну, если не удастся согласовать новый бюджет в январе. А к этому сейчас все и идет", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Эксперт подчеркивает, что происходит это на фоне попыток конгресса "обуздать милитаристский настрой Трампа в отношении Венесуэлы", поскольку законодатели выступают резко против наземной операции там."И ради разыгрывания антивоенной карты, популярной в обществе, демократы были бы не против вновь устроить шатдаун", – заметил политолог.Одновременно влиятельная "банда восьмерых" из партийных лидеров в обеих палатах конгресса и председателей комитетов по разведке требует провести результативные слушания для втягивания США в новую войну, добавил Дудаков.В условиях нарастающего системного кризиса наступление второго шатдауна в США сделает американское правительство еще более дисфункциональным, а рисков сорвать переговоры о мире на Украине станет больше.Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и ЗеленскимПрезидент США Дональд Трамп ранее подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января. К этому сроку, как сообщалось, разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если договоренности о полноценном бюджете в конгрессе не будут достигнуты.В условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства федеральные власти были вынуждены приостановить работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников – более 800 тысяч человек.По словам Трампа, шатдаун нанес США огромный ущерб, включая лишение зарплат более чем миллиона госслужащих, отмену и задержку десятков тысяч авиарейсов и многое другое.Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин, комментируя переговорный процесс по Украине, отметил, что он ходит по кругу, который нужно разорвать, но есть трудности у всех сторон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

