Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
Обсуждение мирного плана по Украине будет проходить очень тяжело, поскольку Европа и нынешний режим в Киеве не заинтересованы в заключении мира. Но даже если и будет найден какой-то компромисс, прекращение боевых действий будет носить временный характер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Обсуждение мирного плана по Украине будет проходить очень тяжело, поскольку Европа и нынешний режим в Киеве не заинтересованы в заключении мира. Но даже если и будет найден какой-то компромисс, прекращение боевых действий будет носить временный характер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Ирхин.По мнению Ирхина, есть шансы на определенное замораживание конфликта, но те точки зрения, которые существуют сейчас вокруг плана, делают его очень неустойчивым. Формула мира, по словам эксперта, начинает лишь вырисовываться, и это происходит довольно тяжело.Аналитик отметил, что в заключении прочного мира не заинтересованы ни Владимир Зеленский и его окружение, которые после подписания соответствующего соглашения неизбежно потеряют власть, ни Великобритания, ни лидеры Евросоюза Германия и Франция, которые уже взяли курс на милитаризацию своих экономик.При этом администрация США ставит себе задачу не столько добиться долгосрочного мира на Украине, сколько просто выйти из этого конфликта, сохранив лицо, развязав себе руки и высвободив ресурсы для сдерживания Китая и Индии, убежден Ирхин.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и СШАТрамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине

Европа и Зеленский не заинтересованы в подписании мирного соглашения – политолог

10:29 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Обсуждение мирного плана по Украине будет проходить очень тяжело, поскольку Европа и нынешний режим в Киеве не заинтересованы в заключении мира. Но даже если и будет найден какой-то компромисс, прекращение боевых действий будет носить временный характер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Ирхин.
"За столом сидят как минимум четыре договаривающиеся стороны, и будет очень сложная ситуация, связанная с нахождением компромисса. Даже если он будет найден, мы попадаем в аналогию между Первой и Второй мировыми войнами. То есть, из Украины будут делать Веймарскую республику, которую будут накачивать оружием, чтобы в любой момент начать боевые действия", - сказал политолог.
По мнению Ирхина, есть шансы на определенное замораживание конфликта, но те точки зрения, которые существуют сейчас вокруг плана, делают его очень неустойчивым. Формула мира, по словам эксперта, начинает лишь вырисовываться, и это происходит довольно тяжело.
Аналитик отметил, что в заключении прочного мира не заинтересованы ни Владимир Зеленский и его окружение, которые после подписания соответствующего соглашения неизбежно потеряют власть, ни Великобритания, ни лидеры Евросоюза Германия и Франция, которые уже взяли курс на милитаризацию своих экономик.
При этом администрация США ставит себе задачу не столько добиться долгосрочного мира на Украине, сколько просто выйти из этого конфликта, сохранив лицо, развязав себе руки и высвободив ресурсы для сдерживания Китая и Индии, убежден Ирхин.
"Шансы на мир есть, но на этом пути будет очень много вызовов и переменных, которые будут иметь временный характер", - подытожил политолог.

План США по Украине

Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.
Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.
23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".
