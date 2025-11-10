Рейтинг@Mail.ru
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
Сенат США одобрил законопроект, позволяющий прекратить самый продолжительный за всю американскую историю шатдаун и возобновить частично прерванную работу... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T07:24
2025-11-10T07:24
сша
шатдаун в сша
в мире
новости
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122107585_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_6465aa3c0ee6a3f76d55209d3c824a50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сенат США одобрил законопроект, позволяющий прекратить самый продолжительный за всю американскую историю шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства. Об этом сообщает CNN.По данным телеканала, документ поддержали 60 членов верхней палаты парламента, 40 выступили против.При этом, как отмечает телеканал, предстоит еще многое сделать, прежде чем правительство сможет возобновить работу. Любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней, плюс Палате представителей придется вернуться и утвердить соглашение, достигнутое в Сенате, прежде чем оно будет отправлено на стол президенту Дональду Трампу.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Ранее Трамп признал, что нынешний шатдаун является самым продолжительным за всю историю США.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
сша
сша, шатдаун в сша, в мире, новости, экономика
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

Сенаторы США достигли соглашения о прекращении шатдауна – CNN

07:24 10.11.2025
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗдание Сената США в Вашингтоне.
Здание Сената США в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сенат США одобрил законопроект, позволяющий прекратить самый продолжительный за всю американскую историю шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, документ поддержали 60 членов верхней палаты парламента, 40 выступили против.
"Голосование состоялось после того, как критически настроенная группа из восьми центристов-демократов в Сенате достигла соглашения с лидерами Республиканской партии в Сенате и Белым домом о возобновлении работы правительства в обмен на будущее голосование по вопросу о расширении субсидий на доступную медицинскую помощь", - пояснили журналисты.
При этом, как отмечает телеканал, предстоит еще многое сделать, прежде чем правительство сможет возобновить работу. Любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней, плюс Палате представителей придется вернуться и утвердить соглашение, достигнутое в Сенате, прежде чем оно будет отправлено на стол президенту Дональду Трампу.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Ранее Трамп признал, что нынешний шатдаун является самым продолжительным за всю историю США.
Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
