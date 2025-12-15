https://crimea.ria.ru/20251215/chto-ne-daet-ssha-i-ukraine-dogovoritsya-v-berline--mnenie-1151687134.html

Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. США не хотят включаться в поиск формата сотрудничества Украины и НАТО, на котором Киев настаивает в рамках рассмотрения пунктов американской инициативы урегулирования конфликта. Отсюда отсутствие значимых компромиссов по итогам встречи в Берлине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного участника встречи, сообщили, что переговоры делегаций США и Украины в Берлине были непростыми и завершились без компромиссов. Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах, написал в социальной сети X, что делегации достигли "значительного прогресса", детально обсудив мирный план из 20 пунктов и вопросы сотрудничества.По мнению Журавлева, несмотря на то, что ждать быстрого решения в процессе урегулирования конфликта на Украине не приходится, тем более учитывая европейский фактор, "господину Уиткоффу все же можно поверить, что какой-то прогресс есть".Однако дипломатическая задача США – окончательно убедить Киев принять предлагаемые компромиссы – очень сложна, добавил он.Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"Отсюда, в частности, затянувшееся обсуждение касательно Запорожской атомной электростанции, контроль над которой хочет получить Киев, а США, судя по всему, не спешат под таким подписываться.Будет спор и о численности украинской армии в рамках заключения мирного соглашения, и о прочих весьма существенных моментах, добавил он. Но главное – будет спор о союзничестве Украины с НАТО, и вот тут все очень серьезно, считает эксперт.Именно этот вопрос, считает политолог, и мог стать камнем преткновения в ходе минувшей встречи американской и украинской делегаций в Берлине. И тем, что он был среди главных и априори острых, объясняется как раз присутствие на переговорах командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, отметил Журавлев.По мнению Журавлева, именно из-за опасений прелюдии к большой войне, которая никому не нужна, и не задался разговор в Берлине так, как хотелось бы. "Потому что этот вопрос и американцам не нужен, они не собираются воевать", – подытожил гость эфира.Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение о том, что по итогам встречи американской и украинской делегаций в Берлине США могут говорить об "определенном прогрессе", но если он и будет, то незначительный по целому ряду причин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – УшаковНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдумеЕС расширил санкционный список против России

