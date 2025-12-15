Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение

https://crimea.ria.ru/20251215/chto-ne-daet-ssha-i-ukraine-dogovoritsya-v-berline--mnenie-1151687134.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. США не хотят включаться в поиск формата сотрудничества Украины и НАТО, на котором Киев настаивает в рамках рассмотрения пунктов американской инициативы урегулирования конфликта. Отсюда отсутствие значимых компромиссов по итогам встречи в Берлине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного участника встречи, сообщили, что переговоры делегаций США и Украины в Берлине были непростыми и завершились без компромиссов. Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах, написал в социальной сети X, что делегации достигли "значительного прогресса", детально обсудив мирный план из 20 пунктов и вопросы сотрудничества.По мнению Журавлева, несмотря на то, что ждать быстрого решения в процессе урегулирования конфликта на Украине не приходится, тем более учитывая европейский фактор, "господину Уиткоффу все же можно поверить, что какой-то прогресс есть".Однако дипломатическая задача США – окончательно убедить Киев принять предлагаемые компромиссы – очень сложна, добавил он.Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"Отсюда, в частности, затянувшееся обсуждение касательно Запорожской атомной электростанции, контроль над которой хочет получить Киев, а США, судя по всему, не спешат под таким подписываться.Будет спор и о численности украинской армии в рамках заключения мирного соглашения, и о прочих весьма существенных моментах, добавил он. Но главное – будет спор о союзничестве Украины с НАТО, и вот тут все очень серьезно, считает эксперт.Именно этот вопрос, считает политолог, и мог стать камнем преткновения в ходе минувшей встречи американской и украинской делегаций в Берлине. И тем, что он был среди главных и априори острых, объясняется как раз присутствие на переговорах командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, отметил Журавлев.По мнению Журавлева, именно из-за опасений прелюдии к большой войне, которая никому не нужна, и не задался разговор в Берлине так, как хотелось бы. "Потому что этот вопрос и американцам не нужен, они не собираются воевать", – подытожил гость эфира.Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение о том, что по итогам встречи американской и украинской делегаций в Берлине США могут говорить об "определенном прогрессе", но если он и будет, то незначительный по целому ряду причин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
США не хотят включаться в поиск формата сотрудничества Украины и НАТО, на котором Киев настаивает в рамках рассмотрения пунктов американской инициативы урегулирования конфликта. Отсюда отсутствие значимых компромиссов по итогам встречи в Берлине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного участника встречи, сообщили, что переговоры делегаций США и Украины в Берлине были непростыми и завершились без компромиссов. Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах, написал в социальной сети X, что делегации достигли "значительного прогресса", детально обсудив мирный план из 20 пунктов и вопросы сотрудничества.
По мнению Журавлева, несмотря на то, что ждать быстрого решения в процессе урегулирования конфликта на Украине не приходится, тем более учитывая европейский фактор
, "господину Уиткоффу все же можно поверить, что какой-то прогресс есть".
"И если господин Уиткофф говорит, что продвижение есть, то хорошо. Но в конечном счете это вопрос Украины: если она хочет, чтобы конфликт закончился подо Львовом, значит будет так. И в данном случае прогресс, наверное, состоит в том, что Украина начинает понимать, что у нее альтернатива не победить или договориться, а проиграть или договориться", – сказал эксперт.
Однако дипломатическая задача США – окончательно убедить Киев принять предлагаемые компромиссы – очень сложна, добавил он.
"Как переделить территории так, чтобы не ущемить интересы тех регионов, которые вошли в состав России, и одновременно что-то с Украиной подписать? Задача нетривиальная. И Украина будет торговаться по любому вопросу, потому что ей нужен повод, чтобы что-то с кого-то получить: не с России, так с США", – считает политолог.
Отсюда, в частности, затянувшееся обсуждение касательно Запорожской атомной электростанции, контроль над которой хочет получить Киев, а США, судя по всему, не спешат под таким подписываться.
"И американцам понятно, что без контроля над ЗАЭС порядка и покоя не будет не только на Украине и в Восточной Европе, но и во всей Европе. Кстати, где находятся американские базы", – заметил гость эфира.
Будет спор и о численности украинской армии в рамках заключения мирного соглашения, и о прочих весьма существенных моментах, добавил он. Но главное – будет спор о союзничестве Украины с НАТО, и вот тут все очень серьезно, считает эксперт.
"То есть можно ли распространить Североатлантический договор на Украину, не включая ее в состав НАТО официально, потому что так ее точно не возьмут. И есть вопрос: а давайте 5-й параграф вашингтонского договора распространим на Украину, без того, чтобы она входила в состав НАТО", – объяснил собеседник.
Именно этот вопрос, считает политолог, и мог стать камнем преткновения в ходе минувшей встречи американской и украинской делегаций в Берлине. И тем, что он был среди главных и априори острых, объясняется как раз присутствие на переговорах командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, отметил Журавлев.
"Потому что, если это требование Украины, которое она трактует как гарантии безопасности, будет реализовано, это ужесточит ситуацию. Это будет очень большая проблема для Америки. Потому это значит, что США должны вступить в войну в случае продолжения военных действий со стороны Украины. А Украина, на которую распространяется вашингтонский договор – это обезьяна с гранатой – последствия невозможно предсказать", – сказал политолог.
По мнению Журавлева, именно из-за опасений прелюдии к большой войне, которая никому не нужна, и не задался разговор в Берлине так, как хотелось бы. "Потому что этот вопрос и американцам не нужен, они не собираются воевать", – подытожил гость эфира.
Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение
о том, что по итогам встречи американской и украинской делегаций в Берлине США могут говорить об "определенном прогрессе", но если он и будет, то незначительный по целому ряду причин.
