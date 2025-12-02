Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией
18:33 02.12.2025 (обновлено: 18:43 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас", – сказал президент.
По словам президента, сейчас Европа понимает невозможность нанесения России стратегического поражения, но выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для Москвы.
"У них (европейских политиков – ред.) нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение (президента США Дональда – ред.) Трампа, мы же это отчетливо видим – все эти изменения направлены только на одно: чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми – они это понимают – и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса", – констатировал президент.