https://crimea.ria.ru/20251202/gotovy-pryamo-seychas-putin-otvetil-evrope-na-zayavleniya-o-voyne-s-rossiey-1151360506.html

Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией

Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией - РИА Новости Крым, 02.12.2025

РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T18:33

2025-12-02T18:33

2025-12-02T18:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, сейчас Европа понимает невозможность нанесения России стратегического поражения, но выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

