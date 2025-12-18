https://crimea.ria.ru/20251218/resheniya-otdelnykh-inostrannykh-sudov-bolshe-ne-kasayutsya-rossii-1151775501.html
Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:06
2025-12-18T10:06
2025-12-18T10:06
государственная дума рф
новости
закон и право
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3c921fc4b31bd72f7648a16712a7939.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.В публикации уточнили, что речь идет о случаях, когда суд другой страны выносит решение по уголовному делу без участия России, а также когда международный суд принимает решение, хотя Россия не наделяла его такими полномочиями – ни через международный договор, ни через резолюцию Совета Безопасности ООН.Ранее в России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. По информации председателя ГД Вячеслава Володина, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВОВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовВ России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516ee2c8692b416cfc6f52c432ea6787.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, новости, закон и право, суд
Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
Россия не будет исполнять решения отдельных иностранных судов – Госдума