Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России - РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.В публикации уточнили, что речь идет о случаях, когда суд другой страны выносит решение по уголовному делу без участия России, а также когда международный суд принимает решение, хотя Россия не наделяла его такими полномочиями – ни через международный договор, ни через резолюцию Совета Безопасности ООН.Ранее в России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. По информации председателя ГД Вячеслава Володина, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.
государственная дума рф, новости, закон и право, суд
Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России

Россия не будет исполнять решения отдельных иностранных судов – Госдума

10:06 18.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
В публикации уточнили, что речь идет о случаях, когда суд другой страны выносит решение по уголовному делу без участия России, а также когда международный суд принимает решение, хотя Россия не наделяла его такими полномочиями – ни через международный договор, ни через резолюцию Совета Безопасности ООН.
"Поправки направлены на защиту правового суверенитета России от вмешательства со стороны иностранных судебных инстанций", – отметили в ГД.
Ранее в России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. По информации председателя ГД Вячеслава Володина, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.
