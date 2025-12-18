https://crimea.ria.ru/20251218/resheniya-otdelnykh-inostrannykh-sudov-bolshe-ne-kasayutsya-rossii-1151775501.html

Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России

Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Госдума одобрила закон, согласно которому Россия имеет право не исполнять решения отдельных иностранных судов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.В публикации уточнили, что речь идет о случаях, когда суд другой страны выносит решение по уголовному делу без участия России, а также когда международный суд принимает решение, хотя Россия не наделяла его такими полномочиями – ни через международный договор, ни через резолюцию Совета Безопасности ООН.Ранее в России приняли ряд законов, которые защитят граждан от недобросовестных кредиторов. По информации председателя ГД Вячеслава Володина, повышается ответственность банков за нарушение требований федерального законодательства в части регулирования операций по вкладам денежных средств граждан и по договорам об оказании финансовых услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВОВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовВ России принят закон о борьбе с финансированием терроризма

