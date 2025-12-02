https://crimea.ria.ru/20251202/v-rossii-prinyat-zakon-o-borbe-s-finansirovaniem-terrorizma-1151348209.html

В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма

В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма - РИА Новости Крым, 02.12.2025

В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав Володин.Получить средства со счета будет возможно только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления, уточнил Володин.По его словам, в России с 2001 года действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попавшим в него запрещен въезд в страну, также на них распространяется ограничение на распоряжение собственностью, все счета блокируются за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии.Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях.Как сообщалось ранее, крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровМошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

