В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T14:42
2025-12-02T14:42
2025-12-02T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав Володин.Получить средства со счета будет возможно только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления, уточнил Володин.По его словам, в России с 2001 года действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попавшим в него запрещен въезд в страну, также на них распространяется ограничение на распоряжение собственностью, все счета блокируются за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии.Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях.Как сообщалось ранее, крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.
В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации", - написал он в Telegram.
Получить средства со счета будет возможно только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления, уточнил Володин.
По его словам, в России с 2001 года действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попавшим в него запрещен въезд в страну, также на них распространяется ограничение на распоряжение собственностью, все счета блокируются за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии.
"Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма. В том числе лицами, находящимися в розыске", — написал он, добавив, что по данным на конец октября 2024 года таких 4899 человек.
Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях.
Как сообщалось ранее, крымчане рискуют
быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.
