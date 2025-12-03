В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов

https://crimea.ria.ru/20251203/v-gosdume-predlozhili-smyagchit-eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-1151382432.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.В ГД прошло совещание, в котором участвовали власти регионов, представители Минэкономразвития, Росреестра, Росаккредитации и депутаты Госдумы – члены Комитета по туризму.Она отметила, что при несоответствии вида разрешенного использования земельного участка формулировкам закона и соответствующему Классификатору, Росреестр и Росаккредитация будут трактовать неясности в пользу владельцев домов и выпускать разъяснения."Формула, поддержанная всеми участниками совещания, выглядит так: если право собственности на индивидуальный жилой дом зарегистрировано на участке, предназначенном для этого, особенности вида разрешенного использования земли не будут основанием для отказа в регистрации гостевого дома в реестре средств размещения", – отметила Виктория Абрамченко.Обсуждались и изменения к правилу "один участок – один гостевой дом". По мнению вице-спикера, выполнение таких условий для некоторых регионов особенно проблематично. Участники совещания также отметили возможность расширения географии эксперимента.В эксперименте по легализации гостевых домов участвует 17 регионов РФ и федеральная территория "Сириус". Участвует в эксперименте и Крым, который вместе с Краснодарским краем являются лидерами по регистрации.По информации Абрамченко, для расширения географии эксперимента Госдума рассмотрит поправки о присоединении к закону о гостевых домах Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.
В ГД прошло совещание, в котором участвовали власти регионов, представители Минэкономразвития, Росреестра, Росаккредитации и депутаты Госдумы – члены Комитета по туризму.
"С участниками совещания обсудили, что мешает собственникам домов максимально быстро проходить этот процесс. Выяснили, что около 20% отказов Росаккредитации связаны с земельными вопросами", – написала Абрамченко в своем ТГ-канале.
Она отметила, что при несоответствии вида разрешенного использования земельного участка формулировкам закона и соответствующему Классификатору, Росреестр и Росаккредитация будут трактовать неясности в пользу владельцев домов и выпускать разъяснения.
"Формула, поддержанная всеми участниками совещания, выглядит так: если право собственности на индивидуальный жилой дом зарегистрировано на участке, предназначенном для этого, особенности вида разрешенного использования земли не будут основанием для отказа в регистрации гостевого дома в реестре средств размещения", – отметила Виктория Абрамченко.
Обсуждались и изменения к правилу "один участок – один гостевой дом". По мнению вице-спикера, выполнение таких условий для некоторых регионов особенно проблематично. Участники совещания также отметили возможность расширения географии эксперимента.
В эксперименте по легализации гостевых домов участвует 17 регионов РФ и федеральная территория "Сириус". Участвует в эксперименте и Крым, который вместе с Краснодарским краем являются лидерами по регистрации.
По информации Абрамченко, для расширения географии эксперимента Госдума рассмотрит поправки о присоединении к закону о гостевых домах Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей.
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
