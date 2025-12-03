https://crimea.ria.ru/20251203/v-gosdume-predlozhili-smyagchit-eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-1151382432.html

В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов

В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов

В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T17:17

2025-12-03T17:17

2025-12-03T17:17

крым

новости крыма

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

гостевые дома

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333004_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8af8357871e3c73ecb50efc768ade5f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.В ГД прошло совещание, в котором участвовали власти регионов, представители Минэкономразвития, Росреестра, Росаккредитации и депутаты Госдумы – члены Комитета по туризму.Она отметила, что при несоответствии вида разрешенного использования земельного участка формулировкам закона и соответствующему Классификатору, Росреестр и Росаккредитация будут трактовать неясности в пользу владельцев домов и выпускать разъяснения."Формула, поддержанная всеми участниками совещания, выглядит так: если право собственности на индивидуальный жилой дом зарегистрировано на участке, предназначенном для этого, особенности вида разрешенного использования земли не будут основанием для отказа в регистрации гостевого дома в реестре средств размещения", – отметила Виктория Абрамченко.Обсуждались и изменения к правилу "один участок – один гостевой дом". По мнению вице-спикера, выполнение таких условий для некоторых регионов особенно проблематично. Участники совещания также отметили возможность расширения географии эксперимента.В эксперименте по легализации гостевых домов участвует 17 регионов РФ и федеральная территория "Сириус". Участвует в эксперименте и Крым, который вместе с Краснодарским краем являются лидерами по регистрации.По информации Абрамченко, для расширения географии эксперимента Госдума рассмотрит поправки о присоединении к закону о гостевых домах Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации Отели Крыма лидируют по прохождению самооценкиВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов

https://crimea.ria.ru/20251125/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-smogut-rabotat-legalno-s-2026-goda-1151152178.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, гостевые дома, государственная дума рф