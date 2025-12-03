Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/v-gosdume-predlozhili-smyagchit-eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-1151382432.html
В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T17:17
2025-12-03T17:17
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
гостевые дома
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333004_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8af8357871e3c73ecb50efc768ade5f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.В ГД прошло совещание, в котором участвовали власти регионов, представители Минэкономразвития, Росреестра, Росаккредитации и депутаты Госдумы – члены Комитета по туризму.Она отметила, что при несоответствии вида разрешенного использования земельного участка формулировкам закона и соответствующему Классификатору, Росреестр и Росаккредитация будут трактовать неясности в пользу владельцев домов и выпускать разъяснения."Формула, поддержанная всеми участниками совещания, выглядит так: если право собственности на индивидуальный жилой дом зарегистрировано на участке, предназначенном для этого, особенности вида разрешенного использования земли не будут основанием для отказа в регистрации гостевого дома в реестре средств размещения", – отметила Виктория Абрамченко.Обсуждались и изменения к правилу "один участок – один гостевой дом". По мнению вице-спикера, выполнение таких условий для некоторых регионов особенно проблематично. Участники совещания также отметили возможность расширения географии эксперимента.В эксперименте по легализации гостевых домов участвует 17 регионов РФ и федеральная территория "Сириус". Участвует в эксперименте и Крым, который вместе с Краснодарским краем являются лидерами по регистрации.По информации Абрамченко, для расширения географии эксперимента Госдума рассмотрит поправки о присоединении к закону о гостевых домах Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации Отели Крыма лидируют по прохождению самооценкиВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
https://crimea.ria.ru/20251125/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-smogut-rabotat-legalno-s-2026-goda-1151152178.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333004_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_af276c395a784a39f055351e6a4b336e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, гостевые дома, государственная дума рф
В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов

Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму предлагают смягчить

17:17 03.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима в Ялте
Зима в Ялте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов, участником которого является Республика Крым. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.
В ГД прошло совещание, в котором участвовали власти регионов, представители Минэкономразвития, Росреестра, Росаккредитации и депутаты Госдумы – члены Комитета по туризму.

"С участниками совещания обсудили, что мешает собственникам домов максимально быстро проходить этот процесс. Выяснили, что около 20% отказов Росаккредитации связаны с земельными вопросами", – написала Абрамченко в своем ТГ-канале.

Она отметила, что при несоответствии вида разрешенного использования земельного участка формулировкам закона и соответствующему Классификатору, Росреестр и Росаккредитация будут трактовать неясности в пользу владельцев домов и выпускать разъяснения.
"Формула, поддержанная всеми участниками совещания, выглядит так: если право собственности на индивидуальный жилой дом зарегистрировано на участке, предназначенном для этого, особенности вида разрешенного использования земли не будут основанием для отказа в регистрации гостевого дома в реестре средств размещения", – отметила Виктория Абрамченко.
Обсуждались и изменения к правилу "один участок – один гостевой дом". По мнению вице-спикера, выполнение таких условий для некоторых регионов особенно проблематично. Участники совещания также отметили возможность расширения географии эксперимента.
В эксперименте по легализации гостевых домов участвует 17 регионов РФ и федеральная территория "Сириус". Участвует в эксперименте и Крым, который вместе с Краснодарским краем являются лидерами по регистрации.
По информации Абрамченко, для расширения географии эксперимента Госдума рассмотрит поправки о присоединении к закону о гостевых домах Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей.
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
Отдыхающие на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
25 ноября, 21:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года
 
КрымНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмГостевые домаГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
18:16Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
17:52В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
17:37Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
17:24Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
17:17В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
17:05Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
16:55Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан
16:40Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка в Крыму объявили в розыск
16:30В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
16:25Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
16:22Медик из Севастополя спас парня на улице
16:10Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
16:03Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
15:57Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
15:48В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту
15:37Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
15:29Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
15:16ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
15:04Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Лента новостейМолния