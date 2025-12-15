https://crimea.ria.ru/20251215/bez-kompromissov-kak-proshli-peregovory-ssha-i-ukrainy-1151669297.html
Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. США не желают идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине. Переговоры между украинской и американской делегациями, прошедшие накануне в Берлине, были непростыми. Об этом сообщает Wall Street Journal.В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе относительно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.Издание Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника добавляет, что переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым подробным обсуждением о последовательности действий в рамках урегулирования на Украине. Стороны затронули вопросы о механизмах прекращения огня, гарантиях безопасности и стабилизации экономики."Один из западных чиновников, участвовавших в процессе, охарактеризовал встречу как "самое подробное обсуждение последовательности (действий – ред.), которое мы когда-либо видели – механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация – все в одной комнате", – сказано в публикации издания.По словам неназванного чиновника, в ходе "тяжелых" переговоров "никто не делал вид, что компромиссы не вызовут политически взрывоопасные" последствия, уточнили в издании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана ТрампаЭксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по ДонбассуТурция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
