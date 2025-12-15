https://crimea.ria.ru/20251215/bez-kompromissov-kak-proshli-peregovory-ssha-i-ukrainy-1151669297.html

Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины

Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины

США не желают идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине. Переговоры между украинской и американской делегациями, прошедшие накануне в Берлине,... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T10:28

2025-12-15T10:28

2025-12-15T10:28

переговоры

сша

украина

новости

политика

стивен уиткофф

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151669517_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_98cab8b13deb34d8f099322ce71bb0bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. США не желают идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине. Переговоры между украинской и американской делегациями, прошедшие накануне в Берлине, были непростыми. Об этом сообщает Wall Street Journal.В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе относительно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.Издание Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника добавляет, что переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым подробным обсуждением о последовательности действий в рамках урегулирования на Украине. Стороны затронули вопросы о механизмах прекращения огня, гарантиях безопасности и стабилизации экономики."Один из западных чиновников, участвовавших в процессе, охарактеризовал встречу как "самое подробное обсуждение последовательности (действий – ред.), которое мы когда-либо видели – механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация – все в одной комнате", – сказано в публикации издания.По словам неназванного чиновника, в ходе "тяжелых" переговоров "никто не делал вид, что компромиссы не вызовут политически взрывоопасные" последствия, уточнили в издании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана ТрампаЭксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по ДонбассуТурция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, сша, украина, новости, политика, стивен уиткофф, владимир зеленский