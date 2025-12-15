https://crimea.ria.ru/20251215/v-rossii-63-devyatiklassnikov-vybirayut-dlya-obucheniya-kolledzhi-i-tekhnikumy-1151667249.html

В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы

В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы

В России в этом году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T09:53

2025-12-15T09:53

2025-12-15T09:53

россия

среднее профессиональное образование в крыму

новости

образование в россии

минпросвещения рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146633408_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_657e72af8baca7784b7c4c3737c6a874.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В России в этом году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.В профильном министерстве отметили, что колледжи и техникумы выбрали порядка 63% девятиклассников. Это число растет. Для сравнения - в 2018 году таких было 48 процентов.Среднее профессиональное образование остается доступным. Так, на 2025/26 учебный год утверждено почти 851 тысяча бюджетных мест, что на 68 тысяч больше, чем в прошлом году. В России программы среднего профессионального образования реализуют свыше трех тысяч колледжей и техникумов и 393 вуза, включая их филиалы. Вчерашние школьники чаще всего выбирают педагогические, медицинские и технические специальности, добавили в Минпросвещения.Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня, ранее отмечала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.Ранее сообщалось, что число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вступительная кампания в Крыму: куда идти учиться и где высокий конкурсПочему выпускники школ предпочитают поступать в колледжиВ Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, среднее профессиональное образование в крыму, новости, образование в россии, минпросвещения рф