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Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи
Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи
В этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Об этом в РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T06:18
2024-09-23T06:18
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
мнения
студенты
образование в крыму и севастополе
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
анжелика лучинкина
минобраз крыма
севастополь
владимир нечаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.Кроме того, по словам Курьянова, после программы среднего образования в ВУЗы поступают студенты подконтрольных колледжей."Здесь мы имеем дело, как сейчас принято говорить, с "бесшовным" переходом от одной ступени образования к другой. Таких детей немало. Это характерно и для нашего медицинского колледжа, и для Таврического колледжа, и для Бахчисарайского колледжа строительства и архитектуры", – пояснил он.По словам Курьянова, выбор абитуриентов в пользу среднего образования индивидуален. Для одних в приоритете само среднее профессиональное образование – студенты сразу смогут получить работу. Для других это ступень к высшему образованию и возможность "перескочить" через один-два курса, отметил он."В качестве примера также можно привести наш Советский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Оттуда значительный процент ребят идет работать в отрасль. Потому что специалисты среднего звена в области механизации широко востребованы. Плюс мы выдаем им удостоверения, дающие им право управлять комбайном, трактором и так далее. Там уровень оплаты труда очень хороший, ребята с удовольствием идут работать по специальности", – рассказал Курьянов.Примечательно то, что в колледжи идут отличники, отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина."С каждым годом увеличивается количество детей, которые приходят со средним баллом аттестата 4,7–5,0", – сказала она.По словам проректора, много выпускников после 9 класса идут учиться на психологию, на учителей труда, а также на направление "Дизайн одежды".Много выпускников сегодня поступили и в колледжи Севастополя, добавил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев."Действительно для многих такой "карьерный ход" предпочтительнее. Потому что кто-то сразу после этого начинает работать и, например, получать высшее образование заочно", – отметил он.По словам ректора, особенно востребованы морские специальности.Также, по его словам, в этом году много студентов из колледжей поступили на программы очного или очно-заочного образования в СевГУ. Большинство по направлениям бухучет, юриспруденция и IT-специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в РоссииВ Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭСколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов
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96
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кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, мнения, студенты, образование в крыму и севастополе, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, минобраз крыма, севастополь, владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу)
Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи

Почему школьники предпочитают поступать в учреждения среднего специального образования

06:18 23.09.2024
 
© Fotolia/ BillionPhotos.comСтудентка
Студентка
© Fotolia/ BillionPhotos.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.

"Сегодня среднее профессиональное образование переживает бум. Промышленности и экономике нужны специалисты среднего звена, это одна из причин. Вторая причина тоже очевидна: иной способ поступления в ВУЗ, через внутренние экзамены. Я не скажу, что это проще. Наверное, выпускникам колледжей психологически проще поступать, сдавая вступительные экзамены", – отметил Курьянов.

Кроме того, по словам Курьянова, после программы среднего образования в ВУЗы поступают студенты подконтрольных колледжей.
"Здесь мы имеем дело, как сейчас принято говорить, с "бесшовным" переходом от одной ступени образования к другой. Таких детей немало. Это характерно и для нашего медицинского колледжа, и для Таврического колледжа, и для Бахчисарайского колледжа строительства и архитектуры", – пояснил он.
По словам Курьянова, выбор абитуриентов в пользу среднего образования индивидуален. Для одних в приоритете само среднее профессиональное образование – студенты сразу смогут получить работу. Для других это ступень к высшему образованию и возможность "перескочить" через один-два курса, отметил он.
"В качестве примера также можно привести наш Советский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Оттуда значительный процент ребят идет работать в отрасль. Потому что специалисты среднего звена в области механизации широко востребованы. Плюс мы выдаем им удостоверения, дающие им право управлять комбайном, трактором и так далее. Там уровень оплаты труда очень хороший, ребята с удовольствием идут работать по специальности", – рассказал Курьянов.
Примечательно то, что в колледжи идут отличники, отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.
"С каждым годом увеличивается количество детей, которые приходят со средним баллом аттестата 4,7–5,0", – сказала она.
По словам проректора, много выпускников после 9 класса идут учиться на психологию, на учителей труда, а также на направление "Дизайн одежды".

"Каждый год министерство образования и науки Крыма увеличивает количество бюджетных мест в колледжах, потому что есть потребность в специалистах среднего звена", – отметила Лучинкина.

Много выпускников сегодня поступили и в колледжи Севастополя, добавил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
"Действительно для многих такой "карьерный ход" предпочтительнее. Потому что кто-то сразу после этого начинает работать и, например, получать высшее образование заочно", – отметил он.
По словам ректора, особенно востребованы морские специальности.

"У нас ребята, которые приходят учиться на морские специальности, поступают для того, чтобы иметь возможность сразу идти в море", – пояснил Владимир Нечаев.

Также, по его словам, в этом году много студентов из колледжей поступили на программы очного или очно-заочного образования в СевГУ. Большинство по направлениям бухучет, юриспруденция и IT-специальности.
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