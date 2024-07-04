https://crimea.ria.ru/20240704/skolko-vypusknikov-v-krymu-sdali-ege-na-100-ballov-1138593697.html

Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов

Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму по результатам сдачи Единого государственного экзамена 31 выпускник получил высший балл. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:07

крым

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму по результатам сдачи Единого государственного экзамена 31 выпускник получил высший балл. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма также поздравил призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Он отметил достойный результат и пожелал ребятам не бояться пробовать себя в новом деле и искать свой путь, верить в свои силы, достигать всех намеченных целей и побеждать.Ранее в пресс-службе республиканского министерства образования сообщили РИА Новости Крым, что впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку решили более двух тысяч крымских выпускников. Дети пересдают обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу.По информации Рособрнадзора, экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли 4 июля. 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. При этом прежний результат участника пересдачи аннулируют.Результаты пересдачи станут известны не позднее 17 июля. А это значит, что учащиеся смогут подать пакет документов в вузы, поскольку приемная кампания продлится до 25 июля.Об изменениях в проведении единого госэкзамена в 2024 году, которые коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова. В этом году был пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи, даты которых – 4 и 5 июля.В эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Олег Смолин выразил мнение, что задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена.В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагаютКакие специалисты остро нужны заводам в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, егэ, образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, новости крыма