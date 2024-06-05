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Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму
Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму
Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T06:04
2024-06-05T06:04
александр нудьга
кфу (крымский федеральный университет)
наука и технологии
промышленность в крыму
высшее образование
высшее образование в крыму
мнения
производство в крыму
it-технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Физико-технического института КФУ, доцент Александр Нудьга.По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.На таких кафедрах студенты получают опыт работы на производстве, в том числе на новом оборудовании, а руководство предприятия – возможность отобрать для себя подходящих молодых и перспективных сотрудников. Тем не менее кадровый голод в части инженеров ощущается в этой сфере в Крыму остро, сказал физик."Мы работаем с разными предприятиями. И за последние два года наши заводы, в том числе "Фиолент" и "Сэлма", стали больше нуждаться в специалистах точных наук", – сказал Нудьга.По мнению директора профильного вуза, такая ситуация сложилась из-за нехватки студентов на инженерных направлениях. Проблема характерна не только для Физико-технического института КФУ и вообще для Крыма – она и есть по всей стране, подчеркнул он.Во многом это связано с тем, что государство сегодня очень поддерживает IT-специалистов, которые действительно очень необходимы стране: рынок труда велик и уровень зарплат высок, к тому же есть определенные социальные льготы, отметил Нудьга.Кроме того, физика как наука – это сложно, а у выпускников сегодня есть право выбирать экзамены для сдачи ЕГЭ, добавил он. Так что, поступая даже на связанные с физикой специальности, многие сдают информатику, поступают, а потом уходят.И наконец, еще одно преимущество IT не в пользу физики: айтишники могут работать дистанционно, что в научном производстве, как правило, неприемлемо, добавил он.Исправить ситуацию способен комплексный подход к проблеме нехватки инженеров, количество которых в стране необходимо увеличивать, уверен Александр Нудьга. Прежде всего потому, что "какие-то высокотехнологичные продукты, которые раньше можно было закупить за границей, сегодня становятся недоступными"."И для того, чтобы не отстать в технологическом развитии, нам нужно очень оперативно в этом направлении работать", – акцентировал он.По мнению Нудьги, в профильных российских вузах необходимо открывать больше таких направлений, на которых будущие специалисты учились бы и программировать, и изобретать.При этом важно, чтобы была активной проектная деятельность, в рамках которой студенты с разными компетенциями выполняли один проект, добиваясь, как показывает практика, намного больших успехов.Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что проблема с нехваткой кадров в российской науке во многом связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен по точным наукам.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФЧто нужно для развития IT-отрасли в России – мнение Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется
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александр нудьга, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, промышленность в крыму, высшее образование, высшее образование в крыму, мнения, производство в крыму, it-технологии
Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

Заводы в Крыму остро нуждаются в специалистах точных наук

06:04 05.06.2024
 
© Фото: пресс-служба КФУФизики Крымского федерального университета разработали прототипы двигателя вращения
Физики Крымского федерального университета разработали прототипы двигателя вращения
© Фото: пресс-служба КФУ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Физико-технического института КФУ, доцент Александр Нудьга.
По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.
На таких кафедрах студенты получают опыт работы на производстве, в том числе на новом оборудовании, а руководство предприятия – возможность отобрать для себя подходящих молодых и перспективных сотрудников. Тем не менее кадровый голод в части инженеров ощущается в этой сфере в Крыму остро, сказал физик.
"Мы работаем с разными предприятиями. И за последние два года наши заводы, в том числе "Фиолент" и "Сэлма", стали больше нуждаться в специалистах точных наук", – сказал Нудьга.
По мнению директора профильного вуза, такая ситуация сложилась из-за нехватки студентов на инженерных направлениях. Проблема характерна не только для Физико-технического института КФУ и вообще для Крыма – она и есть по всей стране, подчеркнул он.
"Талантливые ребята идут не в инженерию в классическом понимании, а больше в IT. Очень многие хотят работать на компьютере, не хотят работать с "железом", – пояснил он.
Во многом это связано с тем, что государство сегодня очень поддерживает IT-специалистов, которые действительно очень необходимы стране: рынок труда велик и уровень зарплат высок, к тому же есть определенные социальные льготы, отметил Нудьга.
Кроме того, физика как наука – это сложно, а у выпускников сегодня есть право выбирать экзамены для сдачи ЕГЭ, добавил он. Так что, поступая даже на связанные с физикой специальности, многие сдают информатику, поступают, а потом уходят.
"Например, поступая в Крымский федеральный университет на направление подготовки "Техническая физика", можно сдавать как физику, так и информатику. Ввиду того, что информационные системы сейчас пользуются большей популярностью, большинство выбирают именно ее. И потом талантливые ребята, которые могли бы потянуть физику, переходят из точной науки туда, где больше перспектив в республике. А это отрасль IT", – пояснил доцент.
И наконец, еще одно преимущество IT не в пользу физики: айтишники могут работать дистанционно, что в научном производстве, как правило, неприемлемо, добавил он.
Исправить ситуацию способен комплексный подход к проблеме нехватки инженеров, количество которых в стране необходимо увеличивать, уверен Александр Нудьга. Прежде всего потому, что "какие-то высокотехнологичные продукты, которые раньше можно было закупить за границей, сегодня становятся недоступными".
"И для того, чтобы не отстать в технологическом развитии, нам нужно очень оперативно в этом направлении работать", – акцентировал он.
По мнению Нудьги, в профильных российских вузах необходимо открывать больше таких направлений, на которых будущие специалисты учились бы и программировать, и изобретать.
При этом важно, чтобы была активной проектная деятельность, в рамках которой студенты с разными компетенциями выполняли один проект, добиваясь, как показывает практика, намного больших успехов.
"Подготовить супер-специалиста, который будет одинаково хорош во всем, будет сложно. Мне кажется, что будущее именно за вот такими командами, в которых кто-то немножко сильнее в IT, а кто-то немножко сильнее в железе", – заключил он.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что проблема с нехваткой кадров в российской науке во многом связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен по точным наукам.
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