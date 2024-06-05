https://crimea.ria.ru/20240605/kakie-spetsialisty-ostro-nuzhny-zavodam-v-krymu-1137846500.html

Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T06:04

2024-06-05T06:04

2024-06-05T06:04

александр нудьга

кфу (крымский федеральный университет)

наука и технологии

промышленность в крыму

высшее образование

высшее образование в крыму

мнения

производство в крыму

it-технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Физико-технического института КФУ, доцент Александр Нудьга.По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.На таких кафедрах студенты получают опыт работы на производстве, в том числе на новом оборудовании, а руководство предприятия – возможность отобрать для себя подходящих молодых и перспективных сотрудников. Тем не менее кадровый голод в части инженеров ощущается в этой сфере в Крыму остро, сказал физик."Мы работаем с разными предприятиями. И за последние два года наши заводы, в том числе "Фиолент" и "Сэлма", стали больше нуждаться в специалистах точных наук", – сказал Нудьга.По мнению директора профильного вуза, такая ситуация сложилась из-за нехватки студентов на инженерных направлениях. Проблема характерна не только для Физико-технического института КФУ и вообще для Крыма – она и есть по всей стране, подчеркнул он.Во многом это связано с тем, что государство сегодня очень поддерживает IT-специалистов, которые действительно очень необходимы стране: рынок труда велик и уровень зарплат высок, к тому же есть определенные социальные льготы, отметил Нудьга.Кроме того, физика как наука – это сложно, а у выпускников сегодня есть право выбирать экзамены для сдачи ЕГЭ, добавил он. Так что, поступая даже на связанные с физикой специальности, многие сдают информатику, поступают, а потом уходят.И наконец, еще одно преимущество IT не в пользу физики: айтишники могут работать дистанционно, что в научном производстве, как правило, неприемлемо, добавил он.Исправить ситуацию способен комплексный подход к проблеме нехватки инженеров, количество которых в стране необходимо увеличивать, уверен Александр Нудьга. Прежде всего потому, что "какие-то высокотехнологичные продукты, которые раньше можно было закупить за границей, сегодня становятся недоступными"."И для того, чтобы не отстать в технологическом развитии, нам нужно очень оперативно в этом направлении работать", – акцентировал он.По мнению Нудьги, в профильных российских вузах необходимо открывать больше таких направлений, на которых будущие специалисты учились бы и программировать, и изобретать.При этом важно, чтобы была активной проектная деятельность, в рамках которой студенты с разными компетенциями выполняли один проект, добиваясь, как показывает практика, намного больших успехов.Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что проблема с нехваткой кадров в российской науке во многом связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен по точным наукам.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФЧто нужно для развития IT-отрасли в России – мнение Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется

https://crimea.ria.ru/20240201/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-v-2024-godu-i-skolko-platyat-1134629158.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр нудьга, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, промышленность в крыму, высшее образование, высшее образование в крыму, мнения, производство в крыму, it-технологии