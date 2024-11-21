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Лед тронулся: чем уникален саммит G-20
Лед тронулся: чем уникален саммит G-20 - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Лед тронулся: чем уникален саммит G-20
Саммит "Большой двадцатки" в Бразилии можно назвать уникальным, поскольку тема конфликта на Украине была поднята участниками исключительно как факт, и в нем не... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T07:10
2024-11-21T07:10
2024-11-21T07:10
радио "спутник в крыму"
саммит g20
мнения
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новости
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Конфликт на Украине не стал главной темой G-20 и в нем не обвинили Россию – Колесниченко
Конфликт на Украине не стал главной темой G-20 и в нем не обвинили Россию – Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Саммит "Большой двадцатки" в Бразилии можно назвать уникальным, поскольку тема конфликта на Украине была поднята участниками исключительно как факт, и в нем не обвинили Россию, что очень важно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Итоги саммита он называет более чем интересными."Большая двадцатка" была просто уникальна. Так называемому коллективному Западу не удалось навязать свою повестку дня и сконцентрировать внимание на конфликте на Украине. Более того: вообще по Украине было сказано в том числе, через запятую. И в контексте, выгодном для нашей стороны. То есть признается наличие конфликта, при этом Россию в нем не обвиняют. А констатируют как факт, что очень важно", – прокомментировал Колесниченко.По его мнению, это яркое доказательство того, что лед тронулся и все больше людей в мире осознают окончание эпохи Америки как монополиста в мире.И даже на Западе сегодня начинают понимать, что нужно садиться за стол переговоров, отказаться от политики диктатуры, принуждения и угроз, и возвращаться к тому, для чего создавалась когда-то ООН, добавил он."Все должны работать по международным общепринятым законам, а не по правилам одной страны, которая меняет их под себя, когда ей это удобно", – заключил эксперт.Саммит лидеров "Большой двадцатки" прошел 18-19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. По итогам саммита лидеры стран G20 приняли декларацию, в которой заявили о необходимости расширения Совета Безопасности ООН и укреплении Генассамблеи объединенных наций.По поручению президента России Владимира Путина российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. Накануне на брифинге по итогам саммита он заявил, что страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, но государства глобального Юга это стремление не поддержали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация стран G-20: главноеЛавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодомЗападу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров
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саммит g20, мнения, вадим колесниченко, политика, украина, россия, коллективный запад, в мире, новости, сша
Лед тронулся: чем уникален саммит G-20
Политолог назвал уникальными итоги саммита G-20 в Бразилии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Саммит "Большой двадцатки" в Бразилии можно назвать уникальным, поскольку тема конфликта на Украине была поднята участниками исключительно как факт, и в нем не обвинили Россию, что очень важно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Итоги саммита он называет более чем интересными.
"Большая двадцатка" была просто уникальна. Так называемому коллективному Западу не удалось навязать свою повестку дня и сконцентрировать внимание на конфликте на Украине. Более того: вообще по Украине было сказано в том числе, через запятую. И в контексте, выгодном для нашей стороны. То есть признается наличие конфликта, при этом Россию в нем не обвиняют. А констатируют как факт, что очень важно", – прокомментировал Колесниченко.
По его мнению, это яркое доказательство того, что лед тронулся и все больше людей в мире осознают окончание эпохи Америки как монополиста в мире.
"И мы (Россия – ред.) являемся ледоколом, который тащит за собой, по сути, 2/3 мирового сообщества. Ведь количество стран, которые либо нас поддерживают, либо нейтральны, потому что понимают цель наших действий, население их – это две трети всего земного шара", – отметил Колесниченко.
И даже на Западе сегодня начинают понимать, что нужно садиться за стол переговоров, отказаться от политики диктатуры, принуждения и угроз, и возвращаться к тому, для чего создавалась когда-то ООН, добавил он.
"Все должны работать по международным общепринятым законам, а не по правилам одной страны, которая меняет их под себя, когда ей это удобно", – заключил эксперт.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" прошел 18-19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. По итогам саммита лидеры стран G20 приняли декларацию
, в которой заявили о необходимости расширения Совета Безопасности ООН и укреплении Генассамблеи объединенных наций.
По поручению президента России Владимира Путина российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. Накануне на брифинге по итогам саммита он заявил
, что страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, но государства глобального Юга это стремление не поддержали.
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