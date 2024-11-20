https://crimea.ria.ru/20241120/yadernaya-doktrina-rossii-i-vzryvy-v-kieve-glavnye-novosti-19-noyabrya-1142010287.html

Ядерная доктрина России и взрывы в Киеве: главные новости 19 ноября

Ядерная доктрина России и взрывы в Киеве: главные новости 19 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Ядерная доктрина России и взрывы в Киеве: главные новости 19 ноября

Российские военные освободили населенный пункт Ильинка в Донбассе и уничтожил 1,6 тысяч боевиков ВСУ. Расширение перечня оснований применения Россией ядерного... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T22:56

2024-11-20T22:56

2024-11-20T22:56

главное за день

общество

новости

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137706039_0:295:696:687_1920x0_80_0_0_c1b893b65937fc98be89a8000dbc902e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ильинка в Донбассе и уничтожил 1,6 тысяч боевиков ВСУ. Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ. Посольство США в Киеве закрыто на фоне сообщения о якобы возможной воздушной атаке. США сняли возражения против ударов англо-французскими ракетами Storm Shadow вглубь России и согласовали новый пакет вооружений для киевского режима. Суд на Украине заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к 10 годам заключения за поддержку спецоперации. Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчетО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииНаселенный пункт Ильинка в ДНР взят под контроль российскими военными. Армия России за прошедшие сутки в зоне спецоперации заняла более выгодные рубежи, отразила 22 вражеские контратаки, уничтожила более 1 600 боевиков и 11 складов – с боеприпасами, дронами и военно-техническим имуществом ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В Курской области завершено уничтожение одной из вражеских группировок, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи, уничтожены более 400 боевиков.Ядерная доктрина РоссииРасширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона". Он отметил, что заявление президента Владимира Путина о внесении изменений в "Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно. Наиболее осмысленным выходом из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты Нарышкин, назвал формирование евразийской архитектуры безопасности.Взрывы в КиевеВ среду появилась информация о закрытии посольства США на Украине на фоне получения сообщения о якобы возможной воздушной атаке. Вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву связан с ходом спецоперации и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации, прокомментировал тему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.Вооружения для УкраиныСША сняли возражения против ударов англо-французскими ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем. Также действующий президент США Джо Байден разрешил поставки на Украину противопехотных мин, пишет газета Washington Post.Кроме того, США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона. В рамках нового транша киевский режим, в частности, войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотники, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.Оценка ЭрдоганаРешение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта на Украине. Анкара не считает это правильным. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Приговор" для МашковаСуд на Украине заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к 10 годам заключения за поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegrem-канале СБУ. Отмечается, что суд признал Машкова виновным в "посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны".Счета для иноагентовГосдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Уточняется, что сумма таких выплат может достигать десятки миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, в мире, россия