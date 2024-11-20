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Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии
Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы австрийского МИД Александра Шалленберга о том, что конфликт на... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T22:02
2024-11-20T22:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы австрийского МИД Александра Шалленберга о том, что конфликт на Украине якобы длится в течение тысячи лет."К сожалению, мы встречаемся в очень траурную дату: вчера была ровно тысяча лет, как Россия напала на Украину", - говорит глава МИД Австрии на кадрах, опубликованных в Telegram-канале Захаровой.По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, западная ложь больше не вызывает даже удивления.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизмеБайден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, австрия, россия, новости сво, в мире, коллективный запад
Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии

Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о "тысячелетней войне" на Украине

22:02 20.11.2024 (обновлено: 22:05 20.11.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы австрийского МИД Александра Шалленберга о том, что конфликт на Украине якобы длится в течение тысячи лет.
"К сожалению, мы встречаемся в очень траурную дату: вчера была ровно тысяча лет, как Россия напала на Украину", - говорит глава МИД Австрии на кадрах, опубликованных в Telegram-канале Захаровой.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, западная ложь больше не вызывает даже удивления.
"Ложью больше, ложью меньше — все привыкли", - констатировала Захарова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаАвстрияРоссияНовости СВОВ миреКоллективный Запад
 
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