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Под Симферополем восемь сел остались без света

Под Симферополем восемь сел остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Под Симферополем восемь сел остались без света

Из-за неотложных ремонтных работ на сетях восемь сел в Симферопольском районе временно остались без электроснабжения. Об этом в четверг сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T10:19

2024-11-21T10:19

2024-11-21T10:19

отключение электроэнергии в крыму

симферопольский район

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Из-за неотложных ремонтных работ на сетях восемь сел в Симферопольском районе временно остались без электроснабжения. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Крымэнерго".В компании уточнили, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:В селе Трудовое по улицам: Мира, Подгорная, Тракторная, Ясная, Солнечная; переулок Солнечный; ООО "Крымская водная компания" (НС 2-го подъема); Склад запасных частей ООО "Агава-Крым" (ул. Подгорная 25); ООО" Симферопольское", ООО "Магистраль", ООО "Югэнергосети".В селе Живописное: ГУП РК "Крымавтодор", Централизованная РО мусульман Республики Крым, ФГАОУВО "Крымский университет им. Вернадского" (насосная установка), МУП муниципального образования городского округа, СПК: "Совет СТ массива "Живописный", "Труд", "Троянда", "Отдых", "Дорожник", "Родничок", "Казачья станица Князя Потемкина", "Тепличник"; ТСН "Садоводческое товарищество "Ветеран", СНТ "Аграрник", ООО "Сигма", ООО "К-Телеком", ЧП Демьяненко, ИП Ибрагимов.В селе Журавлевка улицы: Юбилейная, Лесникова, Свободы.В селе Мирное улицы: Абрама Пастака, Абилова, Волкова, Косухина, Аматуни, Гордона, Григоренко, Абденановой, Казакова, Решитова, Кусакина, Крымского Беркута.В селе Строгоновка улицы: Кызылташ, Бахчисарайская, Каралес, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч; ГУП РК "Вода Крыма" (ВНС №2), ГБУЗ Республики Крым (здание КТ), Централизованная РО мусульман Республики Крым, ООО: "Строительная компания Гражданстрой", "К-Телеком"; ИП: Ягъяев, Шаматовская, Мамбетов, Русланов, Ганиев, Асанов, Амазаева, Русланов, Алиев; ФЛ: Крылов, Веисов, Галстян, Зарединов.В селе Тепловка: ул. Разведчиков; ИП: Полищук В., Азаков А.В селе Красная Зорька: ул. Московская, ул. Салгирная, ул. Железнодорожная, ул. Дубинина, ул. Королева, ул. Жукова; МБОУ "Краснозорькинская начальная школа", ГУП РК "Крымавтодор", ООО "Время качества", ООО "Крымская водная компания" (скважина).В селе Трудовое: ул. Мира, ул. Подгорная, ул. Тракторная, ул. Ясная, ул. Солнечная, пер. Солнечный; ул. Подгорная 25, склад запасных частей; НС 2 подъема ООО "Крымская водная компания", ООО: "Агава-Крым", "Симферопольское", "Магистраль", "Югэнергосети".Ранее сообщалось, что во вторник из-за аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей.Также в Евпатории и трех районах Крыма произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Более десяти населенных пунктов остались без электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак в Крыму борются с аварийностью на электросетяхАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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