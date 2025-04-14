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Сколько поездов летом поедут в Крым

Сколько поездов летом поедут в Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Сколько поездов летом поедут в Крым

Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T15:48

2025-04-14T15:48

2025-04-14T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду №27/28 "Таврия Экспресс" добавят дополнительный двухэтажных поезд №168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда №68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия."По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве – №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах – круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день", – добавили в компании.Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда – в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", среди топовых направлений – курорты Черноморского побережья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в КрымПоезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-БалкариюОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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