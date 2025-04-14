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Сколько поездов летом поедут в Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Сколько поездов летом поедут в Крым
Сколько поездов летом поедут в Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Сколько поездов летом поедут в Крым
Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T15:48
2025-04-14T15:48
поезд
крым
туризм в крыму
отдых в крыму
железная дорога
гранд сервис экспресс
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду №27/28 "Таврия Экспресс" добавят дополнительный двухэтажных поезд №168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда №68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия."По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве – №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах – круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день", – добавили в компании.Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда – в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", среди топовых направлений – курорты Черноморского побережья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в КрымПоезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-БалкариюОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, крым, туризм в крыму, отдых в крыму, железная дорога, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма
Сколько поездов летом поедут в Крым

В Крым летом увеличат маршрутную сеть поездов "Таврия" – перевозчик

15:48 14.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Восемь поездов будет ходить из Москвы, три поезда из Петербурга, а также десять поездов и три прицепные группы вагонов из других регионов", – проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду №27/28 "Таврия Экспресс" добавят дополнительный двухэтажных поезд №168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда №68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия.
"По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве – №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах – круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день", – добавили в компании.
Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда – в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.
Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", среди топовых направлений – курорты Черноморского побережья.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым
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ПоездКрымТуризм в КрымуОтдых в КрымуЖелезная дорогаГранд Сервис ЭкспрессНовостиНовости Крыма
 
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