https://crimea.ria.ru/20250414/skolko-poezdov-letom-poedut-v-krym-1145659222.html
Сколько поездов летом поедут в Крым
Сколько поездов летом поедут в Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Сколько поездов летом поедут в Крым
Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T15:48
2025-04-14T15:48
2025-04-14T15:48
поезд
крым
туризм в крыму
отдых в крыму
железная дорога
гранд сервис экспресс
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a0c7e7dd24d1636321b680bed0de12a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду №27/28 "Таврия Экспресс" добавят дополнительный двухэтажных поезд №168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда №68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия."По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве – №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах – круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день", – добавили в компании.Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда – в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", среди топовых направлений – курорты Черноморского побережья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в КрымПоезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-БалкариюОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fe709d0f4f087f48df939719f4282f18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, крым, туризм в крыму, отдых в крыму, железная дорога, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма
Сколько поездов летом поедут в Крым
В Крым летом увеличат маршрутную сеть поездов "Таврия" – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Маршрутная сеть поездов "Таврия" летом 2025 года будет состоять из 21 поезда и трех групп беспересадочных вагонов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Восемь поездов будет ходить из Москвы, три поезда из Петербурга, а также десять поездов и три прицепные группы вагонов из других регионов", – проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду №27/28 "Таврия Экспресс" добавят дополнительный двухэтажных поезд №168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда №68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия.
"По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве – №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах – круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день", – добавили в компании.
Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда – в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.
Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", среди топовых направлений – курорты Черноморского побережья.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: