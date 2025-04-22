https://crimea.ria.ru/20250422/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145818312.html

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T00:01

2025-04-22T00:01

2025-04-22T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до + 12 градусов, днем от +17 до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250420/kontrastnaya-semidnevka--krymchan-zhdut-livni-i-mayskoe-solntse-1145807499.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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