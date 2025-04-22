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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T00:01
2025-04-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до + 12 градусов, днем от +17 до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250420/kontrastnaya-semidnevka--krymchan-zhdut-livni-i-mayskoe-solntse-1145807499.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +22 и кратковременные дожди с грозами

00:01 22.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном и восточном побережье до +12, днем +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до + 12 градусов, днем от +17 до +20.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
22:36Крымский мост открыт
22:15Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
21:57Крымский мост закрыт
21:56Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
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20:32Побережье Севастополя очищают от мазута паром
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