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Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым
Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым
25 мая из Таганрога впервые отправится пассажирский поезд в Симферополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:39
2025-04-11T12:39
гранд сервис экспресс
поезд
билеты
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
таганрог
симферополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 25 мая из Таганрога впервые отправится пассажирский поезд в Симферополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону и ходить через день. Отправление в 10:55, время в пути – 19 часов 5 минут.Согласно расписанию, из Симферополя первый рейс отправится 24 мая в 13:30 и прибудет в Таганрог в 6:15 следующего дня.В состав поезда будут входить как купейные, так и плацкартные вагоны. В "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывают, что Новый поезд упростит жизнь жителям Ростова-на-Дону, которым трудно купить билеты на поезда из Петербурга и Москвы в дни высокого спроса."Новый поезд даст и другим пассажирам больше возможностей грамотно спланировать дорогу в Крым и обратно, в том числе с возможностью пересадки на другие поезда в Ростове-на-Дону, который является крупным транспортным узлом", – заключили в компании.Билеты уже в продаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-БалкариюКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуРЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда
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гранд сервис экспресс, поезд, билеты, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, таганрог, симферополь, крым, новости крыма
Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым

Новый пассажирский поезд сообщением Таганрог – Симферополь отправится в Крым 25 мая

12:39 11.04.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваКрымская железная дорога перевезла три года 29 миллионов пассажиров – власти
Крымская железная дорога перевезла три года 29 миллионов пассажиров – власти
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 25 мая из Таганрога впервые отправится пассажирский поезд в Симферополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону и ходить через день. Отправление в 10:55, время в пути – 19 часов 5 минут.
"В Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (11:59 – 12:33) и прибывать в Симферополь на следующий день в 6:00", – уточняют в компании-перевозчике.
Согласно расписанию, из Симферополя первый рейс отправится 24 мая в 13:30 и прибудет в Таганрог в 6:15 следующего дня.
В состав поезда будут входить как купейные, так и плацкартные вагоны. В "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывают, что Новый поезд упростит жизнь жителям Ростова-на-Дону, которым трудно купить билеты на поезда из Петербурга и Москвы в дни высокого спроса.
"Новый поезд даст и другим пассажирам больше возможностей грамотно спланировать дорогу в Крым и обратно, в том числе с возможностью пересадки на другие поезда в Ростове-на-Дону, который является крупным транспортным узлом", – заключили в компании.
Билеты уже в продаже.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездБилетыРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаТаганрогСимферопольКрымНовости Крыма
 
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