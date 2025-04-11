https://crimea.ria.ru/20250411/novyy-passazhirskiy-poezd-taganrog--simferopol-otpravitsya-v-krym--1145593554.html

Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым

Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым

25 мая из Таганрога впервые отправится пассажирский поезд в Симферополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:39

2025-04-11T12:39

2025-04-11T12:39

гранд сервис экспресс

поезд

билеты

российские железные дороги (ржд)

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симферополь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 25 мая из Таганрога впервые отправится пассажирский поезд в Симферополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону и ходить через день. Отправление в 10:55, время в пути – 19 часов 5 минут.Согласно расписанию, из Симферополя первый рейс отправится 24 мая в 13:30 и прибудет в Таганрог в 6:15 следующего дня.В состав поезда будут входить как купейные, так и плацкартные вагоны. В "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывают, что Новый поезд упростит жизнь жителям Ростова-на-Дону, которым трудно купить билеты на поезда из Петербурга и Москвы в дни высокого спроса."Новый поезд даст и другим пассажирам больше возможностей грамотно спланировать дорогу в Крым и обратно, в том числе с возможностью пересадки на другие поезда в Ростове-на-Дону, который является крупным транспортным узлом", – заключили в компании.Билеты уже в продаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-БалкариюКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуРЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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