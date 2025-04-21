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Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
Президент России Владимир Путин заявил о завершении Пасхального перемирия – ВСУ нарушали его 4900 раз. США ждут от Киева уступок по отказу от вступления Украины РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о завершении Пасхального перемирия – ВСУ нарушали его 4900 раз. США ждут от Киева уступок по отказу от вступления Украины в НАТО, Крыму и ЗАЭС. Президент России ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. В России ужесточат наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана. Ватикан сообщил об уходе папы римского Франциска.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уход папы римскогоВ понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра. Папе было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.Окончание режима Пасхального перемирияПрезидент РФ Владимир Путин в понедельник заявил о завершении Пасхального перемирия. По его словам, сейчас Москва видит попытки Киева перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, но Москва подумает над этим и будет учитывать опыт завершившегося перемирия.По данным Миноброны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщили в понедельник Минобороны РФ. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Признание КрымаСША сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, пишет газета Wall Street Journal. США рассматривают вариант создания нейтральной территории на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.Стратегический договор России с ИраномПрезидент России Владимир Путин ратифицируовал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях.Усиление наказания за дискредитацию ВС РФВ понедельник глава российского государства подписал закон, ужесточающий наказание за дискредитацию армии России и призывы к санкциям. За призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму, – до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию армии, совершенную за деньги или по найму, – до семи лет лишения свободы.Статус ветерана для бойцов на приграничных к СВО территорияхУчастники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий – это еще один закон, который подписан в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250421/papa-rimskiy-frantsisk--biografiya-1144623135.html
https://crimea.ria.ru/20250421/rf-dast-otvet-na-predlozhenie-o-moratorii-na-udary-po-grazhdanskim-obektam-1145849016.html
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Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день

Уход папы римского Франциска и окончание Пасхального перемирия – главное за день

22:15 21.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о завершении Пасхального перемирия – ВСУ нарушали его 4900 раз. США ждут от Киева уступок по отказу от вступления Украины в НАТО, Крыму и ЗАЭС. Президент России ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. В России ужесточат наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана. Ватикан сообщил об уходе папы римского Франциска.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Уход папы римского

В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра. Папе было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 10:57
Папа римский Франциск – биография

Окончание режима Пасхального перемирия

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил о завершении Пасхального перемирия. По его словам, сейчас Москва видит попытки Киева перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, но Москва подумает над этим и будет учитывать опыт завершившегося перемирия.
По данным Миноброны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщили в понедельник Минобороны РФ. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 16:43
РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам

Признание Крыма

США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, пишет газета Wall Street Journal. США рассматривают вариант создания нейтральной территории на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
Вчера, 18:14
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России

Стратегический договор России с Ираном

Президент России Владимир Путин ратифицируовал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 19:07
Ни у кого нет сомнений в победе России – Путин

Усиление наказания за дискредитацию ВС РФ

В понедельник глава российского государства подписал закон, ужесточающий наказание за дискредитацию армии России и призывы к санкциям. За призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму, – до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию армии, совершенную за деньги или по найму, – до семи лет лишения свободы.
Житель Симферополя задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Вчера, 09:49
Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ

Статус ветерана для бойцов на приграничных к СВО территориях

Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий – это еще один закон, который подписан в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 19:31
Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
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00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
22:36Крымский мост открыт
22:15Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
21:57Крымский мост закрыт
21:56Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
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21:16Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
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19:56В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
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