https://crimea.ria.ru/20250421/ukhod-papy-frantsiska-i-konets-paskhalnogo-peremiriya-glavnoe-za-den-1145851354.html

Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день

Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день

Президент России Владимир Путин заявил о завершении Пасхального перемирия – ВСУ нарушали его 4900 раз. США ждут от Киева уступок по отказу от вступления Украины РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T22:15

2025-04-21T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о завершении Пасхального перемирия – ВСУ нарушали его 4900 раз. США ждут от Киева уступок по отказу от вступления Украины в НАТО, Крыму и ЗАЭС. Президент России ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. В России ужесточат наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана. Ватикан сообщил об уходе папы римского Франциска.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уход папы римскогоВ понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра. Папе было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.Окончание режима Пасхального перемирияПрезидент РФ Владимир Путин в понедельник заявил о завершении Пасхального перемирия. По его словам, сейчас Москва видит попытки Киева перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, но Москва подумает над этим и будет учитывать опыт завершившегося перемирия.По данным Миноброны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщили в понедельник Минобороны РФ. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Признание КрымаСША сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, пишет газета Wall Street Journal. США рассматривают вариант создания нейтральной территории на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.Стратегический договор России с ИраномПрезидент России Владимир Путин ратифицируовал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях.Усиление наказания за дискредитацию ВС РФВ понедельник глава российского государства подписал закон, ужесточающий наказание за дискредитацию армии России и призывы к санкциям. За призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму, – до пяти лет лишения свободы. За дискредитацию армии, совершенную за деньги или по найму, – до семи лет лишения свободы.Статус ветерана для бойцов на приграничных к СВО территорияхУчастники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий – это еще один закон, который подписан в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250421/pervyy-konteynernyy-poezd-pribyl-v-krym-cherez-istoricheskie-regiony-rossii-1145850514.html

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https://crimea.ria.ru/20250421/peredaval-dannye-o-voennykh-obektakh-rf-fsb-zaderzhala-zhitelya-simferopolya-1145838489.html

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