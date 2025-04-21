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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Крымский мост открыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T22:36
2025-04-21T22:36
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для проезда автомобилей

22:36 21.04.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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